NBA／里夫斯養傷仍積極特訓 湖人主帥讚：他是籃球狂熱份子

湖人三巨頭之一的里夫斯（Austin Reaves）在聖誕節前夕遭遇左小腿傷勢，至今仍在休養的他，在傷勢康復期間表現出色，像是積極配合教練團的工作、參與比賽計劃的製定等等，讓湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）不禁稱讚起他的敬業精神、籃球智商和對比賽的熱愛，並表示里夫斯在場下的付出與態度展現了他作為一名球員的敬業精神。

即使在康復期間，里夫斯也一直與教練團保持密切聯繫，並為比賽計劃做出貢獻，這讓身為總教練的瑞迪克忍不住在近期接受採訪時，誇讚里夫斯一番，「他一直都很棒，真的非常棒，」瑞迪克在接受《湖人國度》採訪時說道：「狀態非常出色。他沒有和我們一起出征，所以今天是我這幾天第一次見到他。這段時間，大概是從他第一次小腿受傷開始的，賽前我們會在更衣室的辦公室裡待一會兒。」

Austin Reaves will miss up to 4 weeks with a grade 2 left gastrocnemius (calf) strain. pic.twitter.com/FkBinl9UYu — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年12月27日

「他可能在聊高爾夫，也可能在聊他的康復情況。有好幾次他都來這裡，和我和其他教練一起仔細研究所有的訓練計劃，並提出了一些建議和調整方案。儘管他總是裝出一副『我只是個喜歡高爾夫的南方小伙子』的樣子，但他其實是個籃球狂熱份子。」瑞迪克提及。

本賽季，里夫斯場均可攻下26.6分、5.2籃板、6.3助攻，投籃命中率高達50.7%、三分命中率也有36.5的演出，表現大幅提升的他獲得教練團重用，並與詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）組成湖人三巨頭。在他們的率領下，湖人打出23勝13敗的不俗戰績，目前排在西區第5。

瑞迪克還強調，里夫斯的積極態度既體現了他對比賽的熱愛，也體現了他對球隊的忠誠，「湖人隊希望他們的一名關鍵球員在養傷期間保持這種心態。這不僅展現了他對比賽的熱愛和對球隊的忠誠，也展現了他為人處世的方式，以及即使他無法在場上做出貢獻時，他依然會是怎樣的人，」瑞迪克解釋道。

27歲的里夫斯，預計將在今年休賽期成為一名不受限制的自由球員，他在康復期間展現敬業的職業精神，也增強了他與湖人隊簽訂長期合約的可能性。