聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／德羅展得分里程碑！森根歸隊贏不了爐主國王 火箭慘吞3連敗
聯盟戰績最差的國王隊，今天碰火箭隊打出強勢的第四節，靠一波13：2猛攻鎖定勝利，以111：98止住7連敗，也賞給火箭本季首度的3連敗。
開季前30場只拿下8勝的國王，今天前三節和火箭咬住比分，第四節94：92領先下更在蒙克（Malik Monk）連飆2記三分彈下打出13：2強攻，杜蘭特（Kevin Durant）尾聲為火箭飆進外線也沒能改變劣勢，就算主將森根（Alperen Şengün）回歸仍沒能止敗。
國王今天先發得分都達兩位數，成為NBA史上第23位得分26000分的德羅展（DeMar DeRozan）攻下22分，拉文（Zach LaVine）18分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）15分、10助攻；板凳出發的蒙克也挹注15分，除第四節的兩記三分彈，還有一記在森根前的暴扣。
兩軍上月對決時，火箭浪費14分領先，延長賽以124：125吞敗，今天再吞對戰連敗，湯普森（Amen Thompson）31分是全隊最高，杜蘭特23分，森根19分、9籃板，其餘球員得分都在個位數。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言