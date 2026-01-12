NBA／拓荒者輸尼克還傷球星阿夫迪賈 主帥心疼喊：我很擔心

今日，波特蘭拓荒者隊以114：123輸給紐約尼克隊的比賽中，拓荒者球星阿夫迪賈（Deni Avdija）在比賽第四節因背傷而提前離場。賽後，拓荒者代理總教練史普利特（Tiago Splitter）在受訪時，表達對這位重要球星的擔憂。

在第四節比賽還剩2分鐘時，阿夫迪賈在一次爭搶籃板的過程，與對手無發生任何碰撞的情況下發生傷勢，只見他當下用手捂住自己的後背，隨後退場返回更衣室休息。

🚨 Deni Avdija INJURY heads straight to the locker room!! Hoping the best for our all-star 🙏❤️ #ripcity pic.twitter.com/RlHuDL6LES — DJACK (@DJACK_RipCity) 2026年1月12日

雖然史普利特目前還沒有關於阿夫迪賈傷勢的全部細節，但他在賽後記者會上表達了對阿夫迪賈的擔憂，「這對他來說是個沉重的打擊，尤其是在他為我們做了那麼多之後。我不想過早地發出警報，但沒錯，我確實很擔心。」史普利特說道。

不過，好消息是，阿夫迪賈賽後在更衣室內受訪時強調自己「沒什麼大礙」，他聲稱：「我並不太擔心，我是個堅強的人，我會沒事的。」總結本場比賽，他上場約38分鐘，繳出25分、5籃板、4助攻、3抄截、1火鍋的全面發揮，可惜球隊最終仍不敵尼克先發五虎全部得分上雙的強勢發揮，終場拓荒者以9分之差吞敗，賽後球隊戰績來到19勝21敗，排在西區第9。

來自以色列的阿夫迪賈，是拓荒者隊本季崛起的新星，目前場均可貢獻26.1分、7.1籃板和7助攻，得分、助攻均突破生涯新高。假設阿夫迪賈因此次背傷缺席後續賽事，對於拓荒者來說，無疑是沉重的一次打擊，原因在於他們目前正處在衝擊季後賽的關鍵期，且最近9場比賽贏了7場。