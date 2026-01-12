NBA／自家人竟搞自家人！戈貝爾惡意墊腳「斑馬」 遭判禁賽1場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾（左）與溫班亞瑪（右）皆來自法國。 路透社
今日灰狼104：103戰勝馬刺的比賽，來自灰狼隊中鋒「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）在比賽末節對同樣來自法國的馬刺中鋒「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）做出「墊腳」的防守動作，後遭判罰一級惡意犯規，他也因此遭受聯盟禁賽1場的處分。

本場比賽，馬刺雖在上半場拔得頭籌，取得13分的領先優勢。易籃過後，馬刺更是將比分拉至將近19分的大幅差距。不過，灰狼在末節關鍵時刻急起直追，先是以15：5一波流扳平戰局，緊接著兩隊關鍵時刻你來我往，不斷互換領先，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）在倒數17秒時跳投得手，幫助灰狼取得104：103超前，溫班亞瑪出手未果後，馬刺2次抓下進攻籃板也都沒放進，終場以1分差飲恨。

該爭議防守動作出現在比賽第四節還剩7分24秒時，戈貝爾在防守溫班亞瑪三分球出手時疑似故意墊腳，讓溫班亞瑪在投完籃下落時採到戈貝爾的腳倒地，險些造成受傷。裁判隨後判定此動作違規，並給予戈貝爾一級惡意犯規的處罰。此外，戈貝爾還因在返回替補席的過程中，與裁判發生肢體碰撞，也遭判罰技術犯規。

戈貝爾（右）在防守溫班亞瑪（左）出手三分遭判罰惡意犯規。 美聯社
戈貝爾本季已累積5次惡意犯規紀錄，在本場比賽過後，根據聯盟規則，這將觸發自動停賽1場的處罰。停賽期滿後，他的積分不會重置。而戈貝爾也因此次禁賽，將缺席灰狼隊本週三對公鹿隊的比賽。

戈貝爾與溫班亞瑪同樣出身自法國，並且在球場上的位置都是中鋒，兩人曾在2024巴黎奧運一同代表法國男籃征戰，他們一路過關斬將，殺至金牌戰，可惜最終87：98不敵美國隊拿下銀牌。

