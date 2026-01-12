NBA／續留巫師幾乎已成定局 楊恩有望獲2年延長合約
全明星控衛楊恩（Trae Young）上週被老鷹交易至巫師，目前他的5年合約已來到第4年，根據美媒最新報導指出，楊恩預計將與巫師簽署一份為期2年的續約合約，代表未來幾年內他將被視為是巫師隊重要的核心培養。
「然而，已經有傳言稱，無論楊恩在本賽季剩餘時間裡上場多少，他最終都會與巫師隊續約2年，因為華盛頓急於保住一個只有前8順位保護的首輪選秀權。」NBA資深記者史坦（Marc Stein）在他的最新報導中寫道。
史坦接著補充：「眾所周知，亞特蘭大老鷹隊在去年夏季不願與楊恩續約，這是導致上週楊恩被交易到華盛頓的導火線，而此時他作為老鷹隊球員的第8個賽季甚至還沒有過半。」
巫師隊已將楊恩視為球隊邁向新階段的關鍵一員，這支正在重建中的球隊依然倚重其年輕核心陣容。其中，2024選秀榜眼薩爾（Alex Sarr）是他們陣容中最引人注目的新星，本賽季，薩爾作為巫師隊的先發中鋒，場均可交出17.3分、7.5籃板、3助攻。
至於楊恩在本賽季表現則是差強人意，飽受傷病所苦的他，本季至今只出戰10場比賽，場均19.3分、1.5籃板、8.9助攻，整體命中率為41.5%、三分命中率為30.5%，其中三分命中率創生涯新低。至於楊恩何時能代表在巫師隊的首秀仍是未知數，因為目前楊恩正飽受右膝內側副韌帶扭傷和右股四頭肌挫傷的困擾。
今年是楊恩的5年2.15億美元合約第4年，下季擁有4900萬美元球員選項。雖然他有權在夏天成為自由球員，但他把巫師列為首選下家，外界普遍預期雙方將談妥延長合約。
