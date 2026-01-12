NBA／籃網砍將波特究竟獎落誰家？名記點出非主流觀點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
波特。 路透社
籃網隊得分王波特（Michael Porter Jr.）本賽季數據大躍升，身價跟著水漲船高，據先前多家報導指出，他已是交易市場上炙手可熱的人選之一，多支球隊有意透過交易爭取他加盟。然而，聯盟資深記者史坦（Marc Stein）卻對此持不同看法，他認為籃網最終有可能留下波特。

隨著本賽季交易截止日期的臨近，波特目前是NBA交易市場上最值得關注的熱門人物之一。本賽季他場均可交出25.9分、7.4籃板、3.4助攻，多項數據皆創生涯新高。儘管有傳言稱這位籃網明星前鋒肯定會被交易，但根據史坦最新報導稱，籃網隊可能會繼續留下波特。

「我必須說，我一直聽到有人在質疑籃網隊，將在休賽期之前送走波特的這個決定，所以，距離交易截止日還有25天，我真的很難做出預測。」史坦說。

隨著波特的迅速崛起，他在籃網隊的未來也引發了許多疑問。由於籃網本賽季目標仍專注在重建，例行賽戰績僅為13勝25敗，是聯盟中戰績最差的球隊之一。由此可見，籃網目前正處於十字路口，是否應該利用波特去交易來更好的年輕資產，還是應該將他視為球隊的核心培養，將是籃網隊接下來幾週需要好好思考的課題。

