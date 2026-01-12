快訊

NBA／華格納ACL傷後回歸 魔術新三叉戟飆分退鵜鶘送贏球禮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
班凱羅衝擊禁區。 路透社
班凱羅衝擊禁區。 路透社

過往常在第四節遭遇亂流，魔術隊今天碰鵜鶘隊擺脫「爛尾」，第四節打出37：20的逆轉攻勢，以128：118慶祝傷後回歸的M・華格納（Moritz Wagner）本季處女秀。

魔術最多落後11分，三節打完也還以7分落後，但團隊決勝節20投12中，13罰更把握住11球，在班凱羅（Paolo Banchero）23分、8籃板、8助攻，貝恩（Desmond Bane）27分和布萊克（Anthony Black）26分發揮下以勝場迎接M・華格納重回球場。

M・華格納2024年12月傷到左膝前十字韌帶，賽季提前報銷，經過整整一年休息終於復出，他今天上場10分鐘就高效率攻下8分，另有2籃板和2助攻。

貝恩(左)和布萊克(右)聯手發揮。 美聯社
貝恩(左)和布萊克(右)聯手發揮。 美聯社

「老實說，我試著不去想那些情緒。」M・華格納表示，想把今天當作尋常有比賽的日子，不過對自己當然意義重大，「我現在有點如釋重負，總算結束了，很開心我們通過考驗，現在我們可以表現得像是這些從沒發生過。」

且魔術接續將飛到M・華格納的故鄉柏林，和灰熊進行海外賽，M・華格納的弟弟小華格納（Franz Wagner）表示，能和所屬球隊回到老家意義非凡，「我們都記得在德國長大的歲月，記得NBA感覺有多遙遠。隨著社群平台的發展，我想這有些改變了，但我認為這對德國的籃球意義重大，對於觀看比賽的年輕人來說，這可以鼓舞他們，讓他們覺得一切都有可能。」

正在休養腳踝傷勢的小華格納形容，觀念轉變會讓很多機會隨之敞開，「我們真的很感激有這機會把NBA帶到家鄉，希望藉此開啟更多美好的未來。」

M・華格納(左)重回球場。 路透社
M・華格納(左)重回球場。 路透社

勝場數仍停在個位數的鵜鶘，今天以威廉森（Zion Williamson）22分最高，墨菲（Trey Murphy III）和波爾（Jordan Poole）各21分。

