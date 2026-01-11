NBA／施羅德、唐西奇衝突案後續 當時兩人究竟說了什麼？
NBA官方今日宣布，因去年12月29日湖人在主場對陣國王的比賽，國王隊控衛施羅德（Dennis Schroder）在賽後於休息室外與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）發生衝突，甚至差點動手揍人，而被處以禁賽3場處分，雙方爭執的原因也於近日曝光。
湖人在該場比賽以125：101擊敗國王，不過該場比賽的焦點並不在賽事本身，而是在兩邊球員的言語交鋒上，施羅德和唐西奇兩人在該場比賽多次發生口角衝突。在一次暫停期間，唐西奇繼續嘲諷施羅德，並提到施羅德在多年前曾經拒絕了湖人隊提供的4年8400萬美元的續約合同的事件，並告訴他：「本應該簽下那份合同」。
此番言論瞬間引發施羅德的不滿，理智線被怒氣沖斷的他，在離開客隊更衣室後，他在湖人隊替補席附近的通道裡看到了唐西奇，兩人再次爆發了衝突。根據NBA報告指出，比賽結束後大約40分鐘，施羅德與唐西奇展開對峙。
此外，施羅德還試圖毆打唐西奇，將衝突事件的嚴重程度進一步上升，好在湖人隊先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）隨即上前將施羅德拉開，球館保安人員也立即介入，兩人隨後各自離開球場，唐西奇與他的父親駕車離開了球場；至於施羅德則和國王隊的其他隊員乘坐球隊巴士離開。
施羅德在2021年賽季傳出拒絕湖人4年8400萬美元續約，但最終他未能得到更大的合約，當時他仍是自由之身，未與德國一同參加2020東京奧運，最終僅跟塞爾提克簽下1張中產合約，後續施洛德被輿論無止盡地嘲諷，甚至連他自己都曾對此開過玩笑。時過境遷，施洛德坦言：「我應該要簽下這筆合約的。我不會把錢留在桌子上，我媽不是用這種方式養育我的。」
而唐西奇正是在這次衝突事件中抓住了施羅德的把柄，藉此嘲諷他一番，讓人沒想到的是，施羅德的怒火竟延續到賽後，並做出不當行為，失去理智的施羅德也因此付出代價。湖人和國王隊將在台灣時間下週二上午與國王再次交鋒，但施羅德將因禁賽處分缺席這場比賽。
