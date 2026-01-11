快訊

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

點名6人布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

NBA／爭議球不能看回放引爆口角 獨行俠主帥連吞2T遭驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠主帥基德。 路透社
獨行俠主帥基德。 路透社

在今日獨行俠與公牛的比賽首節，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）因向裁判爭取干擾球挑戰未果，隨即爆發激烈口角衝突，基德更因被連判兩次技術犯規，後遭驅逐。少了主帥的獨行俠，隨後更是被公牛一路壓著打，最終107：125敗下陣來。

獨行俠今日作客公牛主場，在主戰中鋒戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣的情況下，球隊在首節就被公牛以36：28壓制，半場打完面臨雙位數落後劣勢；易籃後，獨行俠反撲未果，最終以18分差敗給公牛。

而衝突事件的起因是在比賽首節，當時獨行俠後衛克里斯提（Max Christie）追防公牛球員多森姆（Ayo Dosunmu），嘗試封阻對方的上籃時，被判妨礙中籃。而後基德試圖對判罰提出質疑，小牛隊叫了暫停以啟動複審程序。然而，裁判認定該挑戰請求提出得太晚了，原因在於公牛隊已經發球了。

不過，基德卻對此不以為然，仍繼續與裁判福斯特（Scotter Foster）爭論判罰，並對裁判使用不雅的言詞，結果領到2次技術犯規，並被立即驅逐出場，助理教練佛蓋爾（Frank Vogel）接手了比賽的執教工作。

賽後，佛蓋爾從球隊助理教練的角度，解釋了當時的情況。「我們當時想挑戰一下判罰，」佛蓋爾說：「他們在我們發球前就把球發出去了，我們覺得我們有權挑戰。他（基德）和福斯特起了衝突，結果導致他被驅逐出場。」賽後，其他NBA媒體也透過報導，試圖解釋此事，他們認為獨行俠不能對干擾球判罰提出挑戰，因為球發出後，回放窗口就關閉了，即使之後他們請求了暫停，也無法改變判決結果。

Jason Kidd 獨行俠

相關新聞

NBA／賽後「堵人」意圖攻擊唐西奇 國王施羅德遭禁賽3場

NBA官方宣布，國王後衛施羅德（Dennis Schroder）因在12月28日賽後直接到球員通道「堵人」並攻及毆打對手，引發衝突，遭到聯盟處以無薪禁賽3場的處分。 聯盟說明，這起事件發生在國王

NBA／溫班亞瑪下半場大爆發 關鍵跳投率馬刺扳倒綠衫軍

東西區排名第2的塞爾蒂克隊和馬刺隊今天在TD花園廣場對決，主場的「綠衫軍」泰半時間擁有領先優勢，但馬刺第四節拉鋸時刻溫班...

NBA／傻眼！騎士小將跳球竟成烏龍插曲 團隊更寫罕見紀錄

騎士在主場以146比134力壓灰狼，終結對手4連勝，不過比賽過程中卻出現一段罕見又令人啼笑皆非的烏龍球小插曲。騎士前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）此役不過只拿到4分，卻也「意外」替對手貢獻

NBA／熱火好糗！健康完全體出擊 竟被爐主溜馬狂電24分

聯盟戰績最差的溜馬隊前一戰剛終止13連敗，讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）終於成為史上第11位千勝教頭，今天...

NBA／說好的紫金神盾！「表弟」怒斥湖人艾頓少抱怨 該認清藍領本份

湖人在週四以91：107慘敗給馬刺，當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）更是在賽後因自己在進攻端觸球次數有限而發牢騷，卻遭到前全明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的駁斥，

NBA／施羅德、唐西奇衝突案後續 當時兩人究竟說了什麼？

NBA官方今日宣布，因去年12月29日湖人在主場對陣國王的比賽，國王隊控衛施羅德（Dennis Schroder）在賽後於休息室外與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）發生衝突，甚至差點動手揍人，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。