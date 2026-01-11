NBA／爭議球不能看回放引爆口角 獨行俠主帥連吞2T遭驅逐

在今日獨行俠與公牛的比賽首節，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）因向裁判爭取干擾球挑戰未果，隨即爆發激烈口角衝突，基德更因被連判兩次技術犯規，後遭驅逐。少了主帥的獨行俠，隨後更是被公牛一路壓著打，最終107：125敗下陣來。

獨行俠今日作客公牛主場，在主戰中鋒戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣的情況下，球隊在首節就被公牛以36：28壓制，半場打完面臨雙位數落後劣勢；易籃後，獨行俠反撲未果，最終以18分差敗給公牛。

而衝突事件的起因是在比賽首節，當時獨行俠後衛克里斯提（Max Christie）追防公牛球員多森姆（Ayo Dosunmu），嘗試封阻對方的上籃時，被判妨礙中籃。而後基德試圖對判罰提出質疑，小牛隊叫了暫停以啟動複審程序。然而，裁判認定該挑戰請求提出得太晚了，原因在於公牛隊已經發球了。

Scott Foster ejected Jason Kidd with 5:44 left in the first quarter. pic.twitter.com/cNhhyWrdVp — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2026年1月11日

不過，基德卻對此不以為然，仍繼續與裁判福斯特（Scotter Foster）爭論判罰，並對裁判使用不雅的言詞，結果領到2次技術犯規，並被立即驅逐出場，助理教練佛蓋爾（Frank Vogel）接手了比賽的執教工作。

賽後，佛蓋爾從球隊助理教練的角度，解釋了當時的情況。「我們當時想挑戰一下判罰，」佛蓋爾說：「他們在我們發球前就把球發出去了，我們覺得我們有權挑戰。他（基德）和福斯特起了衝突，結果導致他被驅逐出場。」賽後，其他NBA媒體也透過報導，試圖解釋此事，他們認為獨行俠不能對干擾球判罰提出挑戰，因為球發出後，回放窗口就關閉了，即使之後他們請求了暫停，也無法改變判決結果。