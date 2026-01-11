NBA／「罰款吧，我受夠了！」 布朗痛批裁判吹判尺度不一

在今日「綠衫軍」塞爾蒂克主場以95：100敗給馬刺隊的比賽後，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）對於裁判整場比賽的判罰尺度感到相當不滿。忿忿不平的他更在個人社群媒體X上發文寫下：「罰款吧，我受夠了這種破事。」以表示其氣憤之情。

布朗本場比賽上場43分鐘左右，投籃28中11，外帶5記三分彈，斬獲全場次高的27分、8籃板和7助攻；另一位主力懷特（Derrick White）則攻下全場最高的29分，外帶9籃板、3助攻。只可惜他們在易籃過後遭到馬刺壓制，最終5分差吞敗。綜觀整場比賽，布朗沒有獲得任何1次罰球機會，而塞爾蒂克隊全隊僅獲得4次罰球機會，反觀馬刺隊則獲得了20次，多達5倍。

布朗（左）本場比賽攻下27分。 路透社

Fine me I’m sick of this shit — Jaylen Brown (@FCHWPO) 2026年1月11日

這令布朗忍不住在賽後怒噴比賽的吹判尺度不公，他在賽後受訪時表示：「我接受罰款，我覺得今晚這場比賽簡直太扯蛋了，他們的防守確實不錯，但也沒那麼厲害。我希望有人能把比賽錄像找出來，因為每次我們遇到強隊都是一樣的情況。」

「感覺他們一會兒故意不吹犯規，一會兒又吹一些無關緊要的犯規，真是太讓人抓狂了，每次遇到強隊，這種判罰的不一致性簡直離譜。我寧願被罰款也要說出來。」布朗氣憤地說。

本場比賽吞敗的塞爾蒂克，目前戰績來到24勝14敗，仍維持在東區第3的位置。

Jaylen Brown on the officiating in Saturday’s loss:



“I thought it was some bullshit… I had 0 free throws tonight. The inconsistency is f**kin’ crazy. Give me the fine.”



Celtics had 4 free throw attempts vs. the Spurs.pic.twitter.com/Mbaqf0P44u — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2026年1月11日