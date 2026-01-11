快訊

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

點名6人布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

NBA／「罰款吧，我受夠了！」 布朗痛批裁判吹判尺度不一

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克球星布朗。 路透社
塞爾蒂克球星布朗。 路透社

在今日「綠衫軍」塞爾蒂克主場以95：100敗給馬刺隊的比賽後，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）對於裁判整場比賽的判罰尺度感到相當不滿。忿忿不平的他更在個人社群媒體X上發文寫下：「罰款吧，我受夠了這種破事。」以表示其氣憤之情。

布朗本場比賽上場43分鐘左右，投籃28中11，外帶5記三分彈，斬獲全場次高的27分、8籃板和7助攻；另一位主力懷特（Derrick White）則攻下全場最高的29分，外帶9籃板、3助攻。只可惜他們在易籃過後遭到馬刺壓制，最終5分差吞敗。綜觀整場比賽，布朗沒有獲得任何1次罰球機會，而塞爾蒂克隊全隊僅獲得4次罰球機會，反觀馬刺隊則獲得了20次，多達5倍。

布朗（左）本場比賽攻下27分。 路透社
布朗（左）本場比賽攻下27分。 路透社

這令布朗忍不住在賽後怒噴比賽的吹判尺度不公，他在賽後受訪時表示：「我接受罰款，我覺得今晚這場比賽簡直太扯蛋了，他們的防守確實不錯，但也沒那麼厲害。我希望有人能把比賽錄像找出來，因為每次我們遇到強隊都是一樣的情況。」

「感覺他們一會兒故意不吹犯規，一會兒又吹一些無關緊要的犯規，真是太讓人抓狂了，每次遇到強隊，這種判罰的不一致性簡直離譜。我寧願被罰款也要說出來。」布朗氣憤地說。

本場比賽吞敗的塞爾蒂克，目前戰績來到24勝14敗，仍維持在東區第3的位置。

Jaylen Brown 塞爾蒂克 馬刺

相關新聞

NBA／施羅德、唐西奇衝突案後續 當時兩人究竟說了什麼？

NBA官方今日宣布，因去年12月29日湖人在主場對陣國王的比賽，國王隊控衛施羅德（Dennis Schroder）在賽後於休息室外與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）發生衝突，甚至差點動手揍人，

NBA／賽後「堵人」意圖攻擊唐西奇 國王施羅德遭禁賽3場

NBA官方宣布，國王後衛施羅德（Dennis Schroder）因在12月28日賽後直接到球員通道「堵人」並攻及毆打對手，引發衝突，遭到聯盟處以無薪禁賽3場的處分。 聯盟說明，這起事件發生在國王

NBA／溫班亞瑪下半場大爆發 關鍵跳投率馬刺扳倒綠衫軍

東西區排名第2的塞爾蒂克隊和馬刺隊今天在TD花園廣場對決，主場的「綠衫軍」泰半時間擁有領先優勢，但馬刺第四節拉鋸時刻溫班...

NBA／爭議球不能看回放引爆口角 獨行俠主帥連吞2T遭驅逐

在今日獨行俠與公牛的比賽首節，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）因向裁判爭取干擾球挑戰未果，隨即爆發激烈口角衝突，基德更因被連判兩次技術犯規，後遭驅逐。少了主帥的獨行俠，隨後更是被公牛一路壓著打，

NBA／昔日球探分析湖人隊「慘」況 直言換GM才有機會奪冠

洛杉磯湖人隊本季戰績開高走低，近10場比賽苦吞6敗，從原本季初西區第2的高位，現下滑至第5，一位前湖人隊球探在近期接受採訪時表示，若湖人欲依靠現有三巨頭陣容完成奪冠，必須開除現任總經理佩林卡（Rob

NBA／「罰款吧，我受夠了！」 布朗痛批裁判吹判尺度不一

在今日「綠衫軍」塞爾蒂克主場以95：100敗給馬刺隊的比賽後，塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）對於裁判整場比賽的判罰尺度感到相當不滿。忿忿不平的他更在個人社群媒體X上發文寫下：「罰款吧，我

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。