NBA／昔日球探分析湖人隊「慘」況 直言換GM才有機會奪冠

洛杉磯湖人隊本季戰績開高走低，近10場比賽苦吞6敗，從原本季初西區第2的高位，現下滑至第5，一位前湖人隊球探在近期接受採訪時表示，若湖人欲依靠現有三巨頭陣容完成奪冠，必須開除現任總經理佩林卡（Rob Pelinka）。

這位球探在接受《湖人日報》採訪時表示，他不相信湖人總經理佩林卡在「唐西奇（Luka Doncic）時代」有能力打造一支冠軍陣容，並認為他們需要一位新的籃球主管才能做到這一點，「我以前和佩林卡共事過，我根本不相信他能在唐西奇時代打造一支能夠贏得總冠軍的球隊，」他說道。

湖人現任總管佩林卡。 路透社

他接著解釋：「如果他們想和唐西奇一起贏得總冠軍，就必須找到一位新的籃球運營經理。我希望魔術強森（Magic Johnson）已經把這話告訴了湖人老闆沃爾特（Mark Walter）。」

湖人本賽季打造以唐西奇、詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）為首的三巨頭，然而他們至今卻打出讓人失望的表現，這當中很大一部分原因在於球隊在防守端的問題。

「今年的陣容圍繞著唐西奇、詹姆斯和里夫斯構建得太糟糕了，簡直讓人不忍直視，」球探接著說：「佩林卡根本不懂如何打造一支爭冠球隊。唐西奇、詹姆斯和里夫斯本賽季狀態如此出色，他卻選擇在2026年和2027年攢薪資空間和選秀權，而不是嘗試交易得到雙向合約球員？這很符合我對佩林卡的印象。」

A former Lakers scout who worked with Pelinka doesn't trust him to build a contender in the Luka era



“He doesn’t know what a difference maker is. If he did, [they] would have had Myles and Buddy next to LeBron and AD in 2023 and probably won the title.”https://t.co/EzUBv3W41W — Lakers Daily (@LakersDailyCom) 2026年1月9日

「那傢伙說他只交易能改變比賽格局的球員，但他根本不知道什麼是能改變比賽格局的球員。如果他知道的話，湖人隊在2023年就能讓透納（Myles Turner）和希爾德（Buddy Hield）與當時湖人雙星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）並肩作戰，而且很可能已經贏得總冠軍了。」他補充道。

在2020年贏得總冠軍後，湖人隊最近幾年在季後賽中走得最遠的一次是在2023年打入西決，但最終被該屆冠軍金塊隊以4：0橫掃出局。