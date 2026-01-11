NBA／不到一年傷了18次 「濃眉」傷病疑慮成獨行俠最大的痛

獨行俠球星「濃眉」戴維斯（Anthony Davis），自去年2月發生的驚天交易案從湖人來到獨行俠，但他隨後卻遭遇大小傷勢不斷，讓他多次進入傷兵名單中，據統計，戴維斯在不到一年的時間內就遭遇了18次傷勢之多，這對於期盼他率領球隊打出強勢表現的獨行俠球迷來說，無疑是一次慘痛的打擊。

從2025年2月至今，戴維斯遭遇一籮筐傷病，幾乎還來不及找回狀態，新的傷勢又再次打破了他的平靜。其中一些傷勢集中在相同的部位，尤其是腹股溝和內收肌兩個部位，這引發了人們對他長期耐力和復健管理的擔憂。

There is no way Anthony Davis is out for the season because of this play.



AD the most brittle NBA player of all time. pic.twitter.com/amfB6wD30x https://t.co/2NxhNu4U1K — Hater Report (@HaterReport_) 2026年1月9日

總結戴維斯過去一年的傷病史，他先後遭遇腹股溝拉傷、內收肌問題、小腿傷、阿基里斯腱疼痛、腿部挫傷、疾病，現在則遭遇手部傷勢的困擾。

自從加盟獨行俠以來，戴維斯已經缺席了42場比賽，並且只出賽了29場。本賽季，他只打了20場比賽，大約佔了一半場次。這與達拉斯當初引進他時的預期相去甚遠，他們原本希望他的到來能夠穩定防守，並為球隊提供可靠的內線力量，但他多次因傷倒下，連帶影響球隊的表現。本賽季獨行俠戰績僅14勝25敗，排在西區第12。

CRAZY: Anthony Davis hasn’t even been a Dallas Maverick for 1 full year yet and these are some of the injuries he’s had. pic.twitter.com/0T1jlSMU8V — Hoops (@Hoopss) 2026年1月11日

戴維斯本季場均20.4分、11.1籃板、2.8助攻，他最新的一次傷勢，發生在昨日獨行俠對爵士的比賽中，當時戴維斯在防守爵士一哥馬卡南（Lauri Markkanen）切入時傷到左手，後經檢查確認為左手韌帶損傷，若需接受手術，可能將缺陣數個月。

此傷勢的發生也使得獨行俠交易戴維斯的困難度上升，如果戴維斯缺席數月之久，無疑會凍結他們在今年交易截止日期前的所有選擇。任何原本可能考慮交易戴維斯的球隊，現在都不太可能冒險出手，尤其是在他復出日期尚不明朗的情況下。