快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

NBA／回顧交易案發生當天 楊恩自曝曾為這一原因流下男兒淚

聯合新聞網／ 綜合報導
亞特蘭大老鷹明星控衛楊恩。 路透社
亞特蘭大老鷹明星控衛楊恩。 路透社

亞特蘭大老鷹明星控衛楊恩（Trae Young）在台灣時間8日上午被交易至華盛頓巫師，換回麥凱倫（CJ McCollum）、基斯佩特（Corey Kispe）兩位球員。在這筆交易案發生後，楊恩也透過媒體發聲，表達他得知此交易後的感受，以及對亞特蘭大這片土地的真誠。

在接受《Andscape》的記者史皮爾斯（Marc J. Spears）採訪時，楊恩透露了他在聽到交易消息後的第一個反應：「我跟經紀人聊過之後，就覺得這事兒會在那天晚上或者當天某個時候發生。去球館的路上，我突然就哭了起來，因為我知道這可能是我最後一次為老鷹上場比賽了。」

「所以，不管那天發生了什麼，或者其他什麼事，那都是我整個過程中唯一一次哭，就是在去球館的路上。那是唯一一次我真正情緒激動的時候。因為知道那是我最後一次開車去球館，所以我才出去投籃。」楊恩補充。

現年27歲的楊恩，其職業生涯從老鷹隊出發，至今效力已達8年左右，生涯4度入選全明星，並在2021年季後賽中率隊殺入東決，可惜最終系列賽2：4不敵公鹿，無緣挺進總決賽。當談到對亞特蘭大這片土地的情感時，楊恩則分享道：「我當時心情很複雜。既興奮又難過，因為很顯然，當我被選中時，我根本沒想過要離開。我在奧克拉荷馬州長大，那裡的人們都教導我們要忠誠。所以，我希望永遠留在亞特蘭大。」

不過，楊恩也坦言，本賽季球隊戰績未見起色，自己的表現也不如前幾季，他們需要重新打造一個新的環境，「我希望能幫助雙方。而且說實話，我甚至不想在今年夏天執行球員選項來實現這一點，因為那樣最終可能會讓亞特蘭大一無所有。」

「所以，我想給上半賽季一個機會。我和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都受傷了，感覺時機正好。強森（Jalen Johnson）最近狀態火熱，我也一直在幫助他，想把球傳給他。所以，我覺得是時候離開了。而且，我也一直想以完美的方式告別。」楊恩總結道。

Trae Young 老鷹

相關新聞

NBA／賽後「堵人」意圖攻擊唐西奇 國王施羅德遭禁賽3場

NBA官方宣布，國王後衛施羅德（Dennis Schroder）因在12月28日賽後直接到球員通道「堵人」並攻及毆打對手，引發衝突，遭到聯盟處以無薪禁賽3場的處分。 聯盟說明，這起事件發生在國王

NBA／溫班亞瑪下半場大爆發 關鍵跳投率馬刺扳倒綠衫軍

東西區排名第2的塞爾蒂克隊和馬刺隊今天在TD花園廣場對決，主場的「綠衫軍」泰半時間擁有領先優勢，但馬刺第四節拉鋸時刻溫班...

NBA／傻眼！騎士小將跳球竟成烏龍插曲 團隊更寫罕見紀錄

騎士在主場以146比134力壓灰狼，終結對手4連勝，不過比賽過程中卻出現一段罕見又令人啼笑皆非的烏龍球小插曲。騎士前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）此役不過只拿到4分，卻也「意外」替對手貢獻

NBA／熱火好糗！健康完全體出擊 竟被爐主溜馬狂電24分

聯盟戰績最差的溜馬隊前一戰剛終止13連敗，讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）終於成為史上第11位千勝教頭，今天...

NBA／說好的紫金神盾！「表弟」怒斥湖人艾頓少抱怨 該認清藍領本份

湖人在週四以91：107慘敗給馬刺，當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）更是在賽後因自己在進攻端觸球次數有限而發牢騷，卻遭到前全明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的駁斥，

NBA／生涯總得分超越張伯倫 杜蘭特躍居史上第7

美國職籃NBA休士頓火箭今天晚間以105比111不敵波特蘭拓荒者，但當家球星杜蘭特在第3節命中一顆三分球，讓他一舉超越傳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。