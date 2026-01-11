NBA／回顧交易案發生當天 楊恩自曝曾為這一原因流下男兒淚

亞特蘭大老鷹明星控衛楊恩（Trae Young）在台灣時間8日上午被交易至華盛頓巫師，換回麥凱倫（CJ McCollum）、基斯佩特（Corey Kispe）兩位球員。在這筆交易案發生後，楊恩也透過媒體發聲，表達他得知此交易後的感受，以及對亞特蘭大這片土地的真誠。

在接受《Andscape》的記者史皮爾斯（Marc J. Spears）採訪時，楊恩透露了他在聽到交易消息後的第一個反應：「我跟經紀人聊過之後，就覺得這事兒會在那天晚上或者當天某個時候發生。去球館的路上，我突然就哭了起來，因為我知道這可能是我最後一次為老鷹上場比賽了。」

Trae Young leaves the Hawks as the all-time franchise leader in assists (4,837) and 3-PT FG (1,295).



(ig: e2prodz) pic.twitter.com/BUTLB87GYb — dunkr (@NBAndChill) 2026年1月9日

「所以，不管那天發生了什麼，或者其他什麼事，那都是我整個過程中唯一一次哭，就是在去球館的路上。那是唯一一次我真正情緒激動的時候。因為知道那是我最後一次開車去球館，所以我才出去投籃。」楊恩補充。

現年27歲的楊恩，其職業生涯從老鷹隊出發，至今效力已達8年左右，生涯4度入選全明星，並在2021年季後賽中率隊殺入東決，可惜最終系列賽2：4不敵公鹿，無緣挺進總決賽。當談到對亞特蘭大這片土地的情感時，楊恩則分享道：「我當時心情很複雜。既興奮又難過，因為很顯然，當我被選中時，我根本沒想過要離開。我在奧克拉荷馬州長大，那裡的人們都教導我們要忠誠。所以，我希望永遠留在亞特蘭大。」

Trae Young switching from No. 11 to No. 3 in Washington 👀 pic.twitter.com/kXYPi76njj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2026年1月9日

不過，楊恩也坦言，本賽季球隊戰績未見起色，自己的表現也不如前幾季，他們需要重新打造一個新的環境，「我希望能幫助雙方。而且說實話，我甚至不想在今年夏天執行球員選項來實現這一點，因為那樣最終可能會讓亞特蘭大一無所有。」

「所以，我想給上半賽季一個機會。我和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都受傷了，感覺時機正好。強森（Jalen Johnson）最近狀態火熱，我也一直在幫助他，想把球傳給他。所以，我覺得是時候離開了。而且，我也一直想以完美的方式告別。」楊恩總結道。