快訊

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗道歉：該店暫停營業

NBA／首節大殺四方狂轟45分 黃蜂55分血洗爵士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
聯盟倒數第7的黃蜂今天痛宰倒數第6的爵士。 路透社
聯盟倒數第7的黃蜂今天痛宰倒數第6的爵士。 路透社

第一節就狂轟45分，黃蜂隊今天對上主力缺陣的爵士隊大殺四方，團隊飆進24記三分球，一路領先下完成150：95大勝，團隊得分也寫下本季聯盟次高，和紀錄只有2分之遙。

戰績雖排東區後段班，黃蜂卻也有大比分擊敗聯盟戰績最佳的雷霆隊紀錄，今天碰爵士也火力全開，第一節開打9分鐘就飆進9記三分彈，打出39：8攻勢，首節打完更取得45：14的大幅領先。

爵士首節失分45分已追平本季第一節最多失分紀錄，第二節黃蜂持續在傷口灑鹽，半場前最多領先分數到47分，第三節再打出一波21：4攻勢，讓領先擴大到56分，勝負已無懸念。

黃蜂第四節持續擴大優勢，最後53秒曼恩（Tre Mann）進球後分數已達150分大關；下一波機會黃蜂選擇讓24秒進攻直接走完，沒去挑戰本季公牛和爵士保持的單季最高152分紀錄。

黃蜂的進攻大戰中共有9名球員得分兩位數，曼恩20分最高，鮑爾（LaMelo Ball）17分， 團隊以破4成命中率的表現投進24記三分球。爵士在主將馬卡南（Lauri Markkanen）休兵下被慘電，只有森薩博（Brice Sensabaugh）26分最佳，米凱盧克（Svi Mykhailiuk）17分、9助攻。

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪下半場大爆發 關鍵跳投率馬刺扳倒綠衫軍

NBA／溜馬險勝黃蜂終結13連敗 主帥卡萊爾成史上第11位千勝教頭

NBA／SGA追平跳投砍46分助雷霆OT勝爵士 暌違13場罰球雙位數

NBA／黃蜂連2場爆冷夢碎！ 暴龍奎克利絕殺三分球美如畫

相關新聞

NBA／賽後「堵人」意圖攻擊唐西奇 國王施羅德遭禁賽3場

NBA官方宣布，國王後衛施羅德（Dennis Schroder）因在12月28日賽後直接到球員通道「堵人」並攻及毆打對手，引發衝突，遭到聯盟處以無薪禁賽3場的處分。 聯盟說明，這起事件發生在國王

NBA／溫班亞瑪下半場大爆發 關鍵跳投率馬刺扳倒綠衫軍

東西區排名第2的塞爾蒂克隊和馬刺隊今天在TD花園廣場對決，主場的「綠衫軍」泰半時間擁有領先優勢，但馬刺第四節拉鋸時刻溫班...

NBA／傻眼！騎士小將跳球竟成烏龍插曲 團隊更寫罕見紀錄

騎士在主場以146比134力壓灰狼，終結對手4連勝，不過比賽過程中卻出現一段罕見又令人啼笑皆非的烏龍球小插曲。騎士前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）此役不過只拿到4分，卻也「意外」替對手貢獻

NBA／熱火好糗！健康完全體出擊 竟被爐主溜馬狂電24分

聯盟戰績最差的溜馬隊前一戰剛終止13連敗，讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）終於成為史上第11位千勝教頭，今天...

NBA／說好的紫金神盾！「表弟」怒斥湖人艾頓少抱怨 該認清藍領本份

湖人在週四以91：107慘敗給馬刺，當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）更是在賽後因自己在進攻端觸球次數有限而發牢騷，卻遭到前全明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的駁斥，

NBA／生涯總得分超越張伯倫 杜蘭特躍居史上第7

美國職籃NBA休士頓火箭今天晚間以105比111不敵波特蘭拓荒者，但當家球星杜蘭特在第3節命中一顆三分球，讓他一舉超越傳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。