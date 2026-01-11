NBA／首節大殺四方狂轟45分 黃蜂55分血洗爵士

第一節就狂轟45分，黃蜂隊今天對上主力缺陣的爵士隊大殺四方，團隊飆進24記三分球，一路領先下完成150：95大勝，團隊得分也寫下本季聯盟次高，和紀錄只有2分之遙。

戰績雖排東區後段班，黃蜂卻也有大比分擊敗聯盟戰績最佳的雷霆隊紀錄，今天碰爵士也火力全開，第一節開打9分鐘就飆進9記三分彈，打出39：8攻勢，首節打完更取得45：14的大幅領先。

爵士首節失分45分已追平本季第一節最多失分紀錄，第二節黃蜂持續在傷口灑鹽，半場前最多領先分數到47分，第三節再打出一波21：4攻勢，讓領先擴大到56分，勝負已無懸念。

黃蜂第四節持續擴大優勢，最後53秒曼恩（Tre Mann）進球後分數已達150分大關；下一波機會黃蜂選擇讓24秒進攻直接走完，沒去挑戰本季公牛和爵士保持的單季最高152分紀錄。

黃蜂的進攻大戰中共有9名球員得分兩位數，曼恩20分最高，鮑爾（LaMelo Ball）17分， 團隊以破4成命中率的表現投進24記三分球。爵士在主將馬卡南（Lauri Markkanen）休兵下被慘電，只有森薩博（Brice Sensabaugh）26分最佳，米凱盧克（Svi Mykhailiuk）17分、9助攻。