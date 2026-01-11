NBA／雷納德、柯林斯領軍反撲 快艇艱辛逆轉殘陣活塞

快艇延續近期火燙狀態，在一度陷入19分落後的不利局面下，上演強勢反撲，最終以98比92擊敗傷兵滿營的東區龍頭活塞。雷納德（Kawhi Leonard）全場攻下26分，柯林斯（John Collins）則貢獻25分，合力幫助快艇完成驚險逆轉。

快艇上半場表現起伏不定，一度在首節與次節合計落後達19分，第四節初也仍有14分差距。但比賽最後階段風雲變色，快艇打出一波28比8的猛烈攻勢，活塞在決勝節出現多達12次失誤，成為戰局翻轉的關鍵。

哈登（James Harden）此戰交出19分、7籃板、7助攻的全能數據，他在關鍵時刻的組織與防守判斷發揮重要作用。快艇近11場比賽贏下9場，整體氣勢持續攀升。

值得注意的是，雷納德近10戰場均可攻下32.5分7籃板3.9助攻2.7抄截1.1阻攻，三項命中率來到53.1%/41.7%/89.7%，表現相當火燙，也是快艇能從谷底逐漸逼近附加賽名額的重要關鍵。

Clippers complete the 19-PT comeback and win in Detroit!



Kawhi Leonard: 26p, 8r, 4s, 4-7 3pm, 8-13 fgm

John Collins: 25p, 7r, 4s, 4b, 5-8 3pm, 9-14 fgm



LAC has now won 9 of their last 11 games 👀 pic.twitter.com/2V0Q3WULsP — NBA (@NBA) 2026年1月11日

活塞陣中主力戰將康寧漢（Cade Cunningham）、杜倫（Jalen Duren）、哈里斯（Tobias Harris）、史都華（Isaiah Stewart）等全數缺席，等同少了隊內前三號得分手、前三名護框者與多位籃板主力。

儘管陣容殘缺，活塞依然展現強勁實力，其他綠葉紛紛站出來，包括射手羅賓森（Duncan Robinson）拿下20分，霍蘭德（Ron Holland II）16分，史密斯（Tolu Smith）9分外加生涯新高14籃板。其中霍蘭德在第四節初一次快攻風車暴扣，曾助活塞將比分拉開至84比70兩位數分差，看似勝券在握。

不過快艇隨即回神，先打出一波12比0追分高潮。哈登在剩下2分59秒時完成三分打，將比分追成90平，接著柯林斯在2分鐘時命中關鍵進球，讓快艇首度超前。之後活塞再度失誤，哈登助攻祖巴茲（Ivica Zubac）灌籃得手，進一步擴大領先。

終場前1分01秒，哈登製造對手失誤後雖切入未果，但活塞接連浪費機會，格林（Javonte Green）三分未進，里德（Paul Reed）抓下籃板卻出現全場第25次失誤。最後活塞採取犯規戰術，哈登兩罰中一，進一步為快艇鎖定勝局。

快艇賽後談到逆轉關鍵時指出，第四節防守強度與耐心是勝負分水嶺，而活塞則在大量傷兵影響下，未能守住最後關卡。