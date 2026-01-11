NBA／熱火先發五虎成形！「英雄哥」看好陣容完全體衝擊季後賽

本季因傷打打停停的熱火球星「英雄哥」赫洛（Tyler Herro），在近期終於傷癒歸隊，據他本人所述，球隊的近況相當良好，他們都期待能夠上場比賽。在今日對溜馬比賽，赫洛也攻下全隊最高的21分，只可惜他們最終卻是以99：123慘敗給溜馬，顯示這套先發陣容還需要一段時間磨合。

毫無疑問，本賽季對赫洛來說，是一個令人沮喪的賽季，他在休賽期接受了腳踝手術，使他缺席了賽季初的17場比賽，之後打了6場比賽，隨後又因腳趾挫傷再次缺席。上週二對陣灰狼，赫洛迎來復出，不過熱火隊仍以94：122輸給灰狼隊，該場比賽他替補出場29分鐘，攻下17分、9籃板、3助攻。

Tyler Herro’s ability to blow by defenders in space will be key in this new offense.



It’s an area he’s improved over his career, but still isn’t consistently great at.@hothothoops @5ReasonsSports #HEATNation pic.twitter.com/a1bJXI0hxt — Matt Hanifan (@mph_824_) 2026年1月11日

在與公牛的賽前，球隊已經公佈了先發陣容：阿德巴約（Bam Adebayo）、維金斯（Andrew Wiggins）、鮑威爾（Norman Powell）、米契爾（Davion Mitchell）和赫洛，只可惜最終因場地因素該場比賽遭到延期。赫洛表示，未能出戰對公牛的比賽讓他感到失望，因為這可能是邁阿密熱火隊近年來陣容最完整的一次。

根據《邁阿密先驅報》報導，赫洛在本週的投籃訓練中說道：「我們都非常期待在芝加哥比賽。我認為這是我們近段時間以來狀態最好、甚至可以說是最健康的一次訓練。賽後我們一起去吃飯，大家都在感嘆：『天哪，我們太期待這場比賽了！』」

熱火新同學鮑威爾，目前是隊內得分王。 法新社

直至今日，這套陣容終於在對陣溜馬的比賽時亮相，然而他們整體發揮不佳，且看似還需要一段時磨合，最終慘輸爐主溜馬24分之多，堪稱恥辱。該場比賽，赫洛拿下21分、7籃板、4助攻，為全隊最佳；阿德巴約得13分、9籃板；維金斯挹注11分、6籃板，其餘先發球員得分皆拿個位數。

在本場比賽敗給溜馬後，熱火戰績來到20勝18敗，排在東區第8，仍持續保有衝擊季後賽的競爭力。至於赫洛歸隊後，外界擔心他與隊內主攻手鮑威爾是否會在球權分配上有衝突，對此，赫洛則樂觀看待，「我認為我們所有人都必須以不同的方式做出犧牲才能讓球隊運轉起來，尤其是首發陣容。所以，如果這意味著稍微改變一下你的打法，那就是一種犧牲。包括我自己在內，我也要做一些能夠幫助整個團隊取勝的事情，而不僅僅是為了我自己。」

TYLER HERRO TURNS THE DEFENDER AROUND FOR THE 3 pic.twitter.com/JaZJb2K3YM — Heat Central (@HeatCulture13) 2026年1月11日