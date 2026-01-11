NBA／說好的紫金神盾！「表弟」怒斥湖人艾頓少抱怨 該認清藍領本份

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人當家中鋒艾頓。 路透社
湖人在週四以91：107慘敗給馬刺，當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）更是在賽後因自己在進攻端觸球次數有限而發牢騷，卻遭到前全明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的駁斥，他認為，艾頓加盟湖人不應該只專注在得分，反而應該更專注於籃板、護框等苦工，才能在以三巨頭為核心的進攻體系中發揮作用。

在《Run It Back》節目中，現年35歲的卡森斯，向艾頓傳達了一個明確的訊息，那就是抱怨無助於提升他在聯盟中的地位。「別再抱怨了，別再發牢騷了，」卡森斯說：「正是這些讓你陷入如今的職業困境。」

前聯盟球星「表弟」卡森斯。 路透社
接著，卡森斯解釋，艾頓不再被視為球隊進攻的核心球員。在他看來，艾頓的角色不再只是低位單打或內線得分。卡森斯表示：「你必須明白，NBA沒有哪支球隊簽你是為了讓你當得分手。他們不會輕易讓你在低位單打。」

儘管本季至今，艾頓在出賽的31場比賽中均為先發，場均可以貢獻13.9分、8.3籃板、1阻攻，投籃命中率達68.9%。作為湖人隊的主戰中鋒，他場均可以出戰接近30分鐘。然而，眼下湖人最缺乏的不是砍分手，而是願意做苦工的藍領球員，也因此卡森斯強調，搶籃板球和在籃下積極活動是艾頓提升自身價值、獲得更多投籃機會的最佳途徑。

卡森斯解釋：「如果你想獲得更多的出手機會，那就得在籃板上更加努力，聯盟裡沒有哪個大個子比他（艾頓）運動能力更強、移動更靈活，你不可能一場比賽搶不到5、6個進攻籃板。」

湖人本季在進攻端由三巨頭詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）作為主軸的前提下，其他球員應各司其職，專注在補強球隊不足之處，特別是在禁區防守、籃板保護這塊，如此才能幫助湖人隊在未來的賽事乃至季後賽走得更長遠。

卡森斯認為，艾頓仍必須更全面地接受自己在「以球星為核心」的進攻體系中的定位，在唐西奇與詹姆斯長時間掌控球權，低位單打與背框要球的機會勢必受到限制。

「要指望一直把球塞到你低位單打，這件事不會發生的。那不是你作為球員的定位，也正因如此，湖人才會簽下你。」卡森斯說。

