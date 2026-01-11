NBA／賽後「堵人」意圖攻擊唐西奇 國王施羅德遭禁賽3場
NBA官方宣布，國王後衛施羅德（Dennis Schroder）因在12月28日賽後直接到球員通道「堵人」並攻及毆打對手，引發衝突，遭到聯盟處以無薪禁賽3場的處分。
聯盟說明，這起事件發生在國王客場以101：125不敵洛杉磯湖人後，施羅德在比賽結束約40分鐘之後，在球場內通道直接尋找對方球員並試圖攻擊引發肢體衝突，行為已違反聯盟紀律規範，因此做出禁賽處分。
根據名記者海恩斯（Chris Haynes）引述消息人士透露，施羅德當時鎖定的對象，正是湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）。在該場比賽過程中，兩人曾爆發口頭衝突。
施羅德的禁賽將從主場迎戰火箭的比賽開始執行，接下來還會缺席主場對湖人與尼克的比賽，直到1月16日面對巫師才有資格復出。這段期間正好是國王主場6連戰賽程的一部分，少了這位後場重要支柱，對7連敗的國王戰力影響不小。
