NBA／熱火好糗！健康完全體出擊 竟被爐主溜馬狂電24分

聯盟戰績最差的溜馬隊前一戰剛終止13連敗，讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）終於成為史上第11位千勝教頭，今天碰陣容完整的熱火隊趁勝追擊，全場一路領先且優勢最多達到29分，輕鬆以123：99留下主場勝利，2連勝已寫下隊史本季最佳，累積第8勝也追上西區「爐主」國王隊。

熱火今天全員到齊，僅是本季第4次，但開賽找不到準星，團隊前11次外線嘗試都落空，直到鮑威爾（Norman Powell）第二節最後10.3秒外線破網才避免熱火寫下上半場外線零進球的淒慘紀錄。上一度熱火前兩節沒有投進三分球是2024年1月15日碰籃網隊，團隊外線12投盡墨。

回到主場迎敵的溜馬把握熱火手感冰冷機會，全場一路領先，首節就打出36：12猛攻，第一節打完也握有36：18優勢，第二節領先更擴大到25分；第三節熱火在赫洛（Tyler Herro）飆進三分球下雖打出一波9：0的開節攻勢，將比分差縮小到54：61，但開節前2分半沒得分的溜馬即時回神，單節又灌進38分，三節打完領先又擴大到99：72，最終就在最多領先29分優勢下迎接本季第3度的2連勝。

溜馬全隊7人得分兩位數，奈哈德（Andrew Nembhard）攻下全場最高29分還有9助攻且0失誤，波特（Micah Potter）和華克（Jarace Walker）板凳出發各貢獻14分和13分；命中率不到4成的熱火三分球30投僅4中，赫洛雖攻下全隊最高21分但外線8投也僅1中。