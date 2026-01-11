NBA／傻眼！騎士小將跳球竟成烏龍插曲 灰狼第六人意外賺到
騎士在主場以146比134力壓灰狼，終結對手4連勝，不過比賽過程中卻出現一段罕見又令人啼笑皆非的烏龍球小插曲。騎士前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）此役不過只拿到4分，卻也「意外」替對手貢獻了2分。
比賽剩下3分34秒時，場上出現一次跳球情況，湯姆林在與灰狼前鋒藍道（Julius Randle）爭搶時，卻不慎將球直接撥向自家籃框，然後皮球直接擦板落網，讓灰狼白白多拿2分，將騎士原本17分領先優勢縮小為15分。這記烏龍球讓場邊主播球評也忍不住高呼：「從沒看過這樣的進球！」
依照NBA規則，這記進球並不記在湯姆林名下，而是算作距離籃框最近的灰狼第六人里德（Naz Reid）的一記兩分球。對里德而言，等於額外增添了一筆帶點幽默色彩的得分記錄。
25歲的湯姆林本季在騎士逐漸站穩輪換角色，儘管球隊經歷起伏，他仍以雙向合約身分繳出場均6.1分、3.0籃板、0.6助攻的成績，平均每場出賽15.2分鐘，且完成個人生涯第2與第3場先發。
雖然只是球隊輪替小綠葉，但憑藉這記烏龍球，也讓他意外登上媒體版面。
