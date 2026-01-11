快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

NBA／傻眼！騎士小將跳球竟成烏龍插曲 灰狼第六人意外賺到

聯合新聞網／ 綜合外電報導
騎士小將湯姆林(中)上演罕見有趣的烏龍進球。 路透社
騎士小將湯姆林(中)上演罕見有趣的烏龍進球。 路透社

騎士在主場以146比134力壓灰狼，終結對手4連勝，不過比賽過程中卻出現一段罕見又令人啼笑皆非的烏龍球小插曲。騎士前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）此役不過只拿到4分，卻也「意外」替對手貢獻了2分。

比賽剩下3分34秒時，場上出現一次跳球情況，湯姆林在與灰狼前鋒藍道（Julius Randle）爭搶時，卻不慎將球直接撥向自家籃框，然後皮球直接擦板落網，讓灰狼白白多拿2分，將騎士原本17分領先優勢縮小為15分。這記烏龍球讓場邊主播球評也忍不住高呼：「從沒看過這樣的進球！」

依照NBA規則，這記進球並不記在湯姆林名下，而是算作距離籃框最近的灰狼第六人里德（Naz Reid）的一記兩分球。對里德而言，等於額外增添了一筆帶點幽默色彩的得分記錄。

25歲的湯姆林本季在騎士逐漸站穩輪換角色，儘管球隊經歷起伏，他仍以雙向合約身分繳出場均6.1分、3.0籃板、0.6助攻的成績，平均每場出賽15.2分鐘，且完成個人生涯第2與第3場先發。

雖然只是球隊輪替小綠葉，但憑藉這記烏龍球，也讓他意外登上媒體版面。

相關新聞

NBA／傻眼！騎士小將跳球竟成烏龍插曲 灰狼第六人意外賺到

騎士在主場以146比134力壓灰狼，終結對手4連勝，不過比賽過程中卻出現一段罕見又令人啼笑皆非的烏龍球小插曲。騎士前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）此役不過只拿到4分，卻也「意外」替對手貢獻

NBA／生涯總得分超越張伯倫 杜蘭特躍居史上第7

美國職籃NBA休士頓火箭今天晚間以105比111不敵波特蘭拓荒者，但當家球星杜蘭特在第3節命中一顆三分球，讓他一舉超越傳...

NBA／勇士痛宰國王後談「宿敵關係」 柯瑞直言：只剩地理位置而已

過去3個賽季，勇士與國王曾兩度在季後賽或附加賽交手，過程中的北加州兩支球隊也因此逐漸被外界視為新興宿敵。不過，這段所謂的「對抗關係」，在今日大通中心（Chase Center）上演的比賽後，顯得格外尷

NBA／字母哥「鍋抄」封鎖詹皇！公鹿斬斷「關鍵時刻」不敗湖人

今日公鹿作客湖人主場，靠著「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Anteokounmpo）關鍵時刻對詹姆斯（LeBron James）的關鍵火鍋與抄截，加上波特（Kevin Porter Jr.）在

NBA／ACL重傷休養超過一年 魔術喜迎華格納回歸

魔術隊本季傷兵一籮筐，不過今天球團宣布好消息，上季左膝前十字韌帶撕裂的前鋒M・華格納（Moritz Wagner），經過...

NBA／尼克老闆飛客場督軍難挽頹勢 布朗森關鍵失手：全都怪我

紐約尼克近期狀況持續下探，即便布朗森（Jalen Brunson）試圖力挽狂瀾，仍無法避免在客場以些微之差敗給鳳凰城太陽。一向以關鍵時刻表現著稱的布朗森，此役卻在最重要的第四節失準，成為影響比賽勝負的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。