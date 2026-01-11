NBA／談及好戰友莫蘭特陷交易傳聞 傑克森：我為他感到難過

飽受傷病摧殘的灰熊隊，本賽季戰績持續低迷，目前戰績16勝22敗、排在西區第10，而有關於當家球星莫蘭特（Ja Morant）的交易傳聞也是甚囂塵上。近期，灰熊陣中另一核心球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）在採訪中，發表他對於莫蘭特交易傳聞的想法。從他的談話來看，他相當能理解莫蘭特現在的處境，並對此表達同情。

昨日比賽，在雷霆多位主力如亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）等缺陣的情況下，灰熊卻在主場以116：117慘遭雷霆隊逆轉。賽後，傑克森在接受媒體採訪時，就最近關於莫蘭特的交易傳聞，發表了他的看法。

「我的意思是，籃球這行壓力很大，我跟他說過，」傑克森說：「我覺得我們都見識過了。我們經歷過太多不同的事情，他是我兄弟，我一直都很關心他，這真的很難熬。但他還是堅持來看比賽了，他一直都在，你能理解他現在的心情，尤其像他這樣，什麼事都能在網上引起關注的人。」

Just in: For the first time, the Memphis Grizzlies are entertaining offers to potentially move two-time All-Star Ja Morant ahead of the Feb. 5 NBA trade deadline, sources tell ESPN. pic.twitter.com/SD0RT9Jhuj — Shams Charania (@ShamsCharania) 2026年1月9日

傑克森是莫蘭特在灰熊陣中最為熟悉的戰友之一。自2019年以來，這兩名球員一直並肩作戰，他們迅速成長為球隊新的建隊基石。在他們的帶領下，灰熊隊取得許多出色的成就，像是自2021年以來，他們4度殺入季後賽；更在2021-22賽季，他們追平了灰熊隊單季最多勝場的隊史紀錄（56場），同時晉級季後賽西區次輪，最終2：4不敵該屆冠軍金州勇士。

不過近年來，灰熊隊整體競爭力逐漸下滑，莫蘭特也同樣狀態低迷，並捲入多起場內場外醜聞，頻繁登上聯盟各大媒體的頭條。對莫蘭特來說，本賽季是他職業生涯至今為止最慘淡的一個賽季，他本季打了18場比賽，場均僅得19分、3.2籃板、7.6助攻。投籃命中率也只有40.1%，創下7年職業生涯的新低。

據先前報導指出，灰熊隊已表示願意接受其他球隊關於莫蘭特的交易提案。無論未來幾週會發生什麼交易，傑克森對於莫蘭特這位好兄弟始終只有滿滿的愛與不捨，「我為他感到難過，他是我兄弟。比賽就是這樣，事情就是這樣發展的。」傑克森補充。