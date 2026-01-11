快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

身體穿暖手腳卻冰冷？中醫提醒1處務必保暖及按壓3穴位保養

NBA／談及好戰友莫蘭特陷交易傳聞 傑克森：我為他感到難過

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特（左）、傑克森（右）兩人在球隊關係良好。 路透社
莫蘭特（左）、傑克森（右）兩人在球隊關係良好。 路透社

飽受傷病摧殘的灰熊隊，本賽季戰績持續低迷，目前戰績16勝22敗、排在西區第10，而有關於當家球星莫蘭特（Ja Morant）的交易傳聞也是甚囂塵上。近期，灰熊陣中另一核心球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）在採訪中，發表他對於莫蘭特交易傳聞的想法。從他的談話來看，他相當能理解莫蘭特現在的處境，並對此表達同情。

昨日比賽，在雷霆多位主力如亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）等缺陣的情況下，灰熊卻在主場以116：117慘遭雷霆隊逆轉。賽後，傑克森在接受媒體採訪時，就最近關於莫蘭特的交易傳聞，發表了他的看法。

「我的意思是，籃球這行壓力很大，我跟他說過，」傑克森說：「我覺得我們都見識過了。我們經歷過太多不同的事情，他是我兄弟，我一直都很關心他，這真的很難熬。但他還是堅持來看比賽了，他一直都在，你能理解他現在的心情，尤其像他這樣，什麼事都能在網上引起關注的人。」

傑克森是莫蘭特在灰熊陣中最為熟悉的戰友之一。自2019年以來，這兩名球員一直並肩作戰，他們迅速成長為球隊新的建隊基石。在他們的帶領下，灰熊隊取得許多出色的成就，像是自2021年以來，他們4度殺入季後賽；更在2021-22賽季，他們追平了灰熊隊單季最多勝場的隊史紀錄（56場），同時晉級季後賽西區次輪，最終2：4不敵該屆冠軍金州勇士。

不過近年來，灰熊隊整體競爭力逐漸下滑，莫蘭特也同樣狀態低迷，並捲入多起場內場外醜聞，頻繁登上聯盟各大媒體的頭條。對莫蘭特來說，本賽季是他職業生涯至今為止最慘淡的一個賽季，他本季打了18場比賽，場均僅得19分、3.2籃板、7.6助攻。投籃命中率也只有40.1%，創下7年職業生涯的新低。

據先前報導指出，灰熊隊已表示願意接受其他球隊關於莫蘭特的交易提案。無論未來幾週會發生什麼交易，傑克森對於莫蘭特這位好兄弟始終只有滿滿的愛與不捨，「我為他感到難過，他是我兄弟。比賽就是這樣，事情就是這樣發展的。」傑克森補充。

Ja Morant

相關新聞

NBA／賽後「堵人」意圖攻擊唐西奇 國王施羅德遭禁賽3場

NBA官方宣布，國王後衛施羅德（Dennis Schroder）因在12月28日賽後直接到球員通道「堵人」並攻及毆打對手，引發衝突，遭到聯盟處以無薪禁賽3場的處分。 聯盟說明，這起事件發生在國王

NBA／傻眼！騎士小將跳球竟成烏龍插曲 團隊更寫罕見紀錄

騎士在主場以146比134力壓灰狼，終結對手4連勝，不過比賽過程中卻出現一段罕見又令人啼笑皆非的烏龍球小插曲。騎士前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）此役不過只拿到4分，卻也「意外」替對手貢獻

NBA／熱火好糗！健康完全體出擊 竟被爐主溜馬狂電24分

聯盟戰績最差的溜馬隊前一戰剛終止13連敗，讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）終於成為史上第11位千勝教頭，今天...

NBA／生涯總得分超越張伯倫 杜蘭特躍居史上第7

美國職籃NBA休士頓火箭今天晚間以105比111不敵波特蘭拓荒者，但當家球星杜蘭特在第3節命中一顆三分球，讓他一舉超越傳...

NBA／勇士痛宰國王後談「宿敵關係」 柯瑞直言：只剩地理位置而已

過去3個賽季，勇士與國王曾兩度在季後賽或附加賽交手，過程中的北加州兩支球隊也因此逐漸被外界視為新興宿敵。不過，這段所謂的「對抗關係」，在今日大通中心（Chase Center）上演的比賽後，顯得格外尷

NBA／字母哥「鍋抄」封鎖詹皇！公鹿斬斷「關鍵時刻」不敗湖人

今日公鹿作客湖人主場，靠著「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Anteokounmpo）關鍵時刻對詹姆斯（LeBron James）的關鍵火鍋與抄截，加上波特（Kevin Porter Jr.）在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。