NBA／ACL重傷休養超過一年 魔術喜迎華格納回歸

魔術隊本季傷兵一籮筐，不過今天球團宣布好消息，上季左膝前十字韌帶撕裂的前鋒M・華格納（Moritz Wagner），經過一年多的修養，球團今天把他列入可上場名單，最快明天碰鵜鶘隊就能迎接復出首戰。

28歲的M・華格納是上季耶誕節前成傷兵，他美國時間12月21日出戰熱火隊時受傷，隔天早上進行MRI檢查，確認左膝前十字韌帶撕裂，賽季提前報銷。身為魔術重要的板凳戰力，M・華格納上季場均出賽18分鐘可貢獻生涯新高的12.9分，另有4.9籃板，受傷前的累積得分372分更是聯盟板凳得分第二高的球員，是最佳第六人熱門人選，傷勢讓他賽季報銷，個人獎項也失之交臂。

魔術去年夏天和M・華格納簽下一年500萬美元的合約，讓他續留奧蘭多，魔術也是他效力的第4支NBA球隊，2018年選秀會他第25順位被湖人隊選中，之後打過巫師隊和塞爾蒂克隊，2020到21賽季被塞爾蒂克裁掉後加入魔術，就和小4歲的弟弟小華格納（Franz Wagner）同隊至今。

本季小華格納是魔術「得分王」，但上月初碰尼克隊腳踝扭傷，已經超過一個月沒上場。