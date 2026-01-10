NBA／尼克老闆飛客場督軍難挽頹勢 布朗森關鍵失手：全都怪我

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森。 美聯社
紐約尼克近期狀況持續下探，即便布朗森（Jalen Brunson）試圖力挽狂瀾，仍無法避免在客場以些微之差敗給鳳凰城太陽。一向以關鍵時刻表現著稱的布朗森，此役卻在最重要的第四節失準，成為影響比賽勝負的轉折點之一。

布朗森整個第四節6投僅1中，還發生2次失誤，且都集中在最後95秒。最致命的一次出現在終場前13.5秒，當時尼克仍有追平機會，但布朗森傳球失誤，被艾倫（Grayson Allen）碰到後形成爭球局面。

隨後布里吉斯（Mikal Bridges）未能卡住位置，讓艾倫成功把球碰出界外，裁判最終判定球權屬於太陽，當時鳳凰城領先3分，後續他們把握住後續罰球機會，直接鎖定勝局。

賽後布朗森坦言自己必須承擔輸球責任，「我覺得自己在比賽尾聲需要執行得更好，那是一個很草率的傳球。關鍵時刻本來是我最自豪的部分，但今晚我必須做得更紮實，做好基本功。」

尼克團隊一共發生18次失誤，其中第四節就有6次，加上投籃命中率僅32%，進攻端完全失序。阿努諾比（OG Anunoby）在終場前2.2秒3罰僅中1球，等同提前宣告敗局。

唐斯（Karl-Anthony Towns）狀態同樣低迷，出賽33分鐘僅拿下15分。尼克戰績滑落至24勝14敗，近6戰吞下5敗，攻防兩端都找不到節奏。

值得注意的是，球隊老闆杜蘭（James Dolan）此役親自飛往鳳凰城、坐在場邊觀戰，時機格外敏感。杜蘭日前在廣播訪談中直言，球隊目標只有一個，「不是打進總冠軍賽，就是失敗」，也讓球隊近期連敗顯得更加刺眼。

總教練布朗（Mike Brown）直言輸球關鍵在於失誤，「我們17次失誤被對手拿22分，對方10次失誤只被我們換到11分，這種情況在客場幾乎不可能贏球。」

反觀太陽，雖然外界一度認為在交易送走杜蘭特（Kevin Durant）後將走向重建，但開季以來實際表現卻超出預期。布克（Devin Booker）此役攻下31分、8助攻，展現明星後衛價值；從火箭轉戰鳳凰城的布魯克斯（Dillon Brooks）上半場就轟下20分，全場貢獻27分，持續成為進攻端最大驚喜。

布朗亦肯定嶄新太陽的強勢表現，「他們打得很好，有很多經歷過大場面的老將。布魯克斯不只防守有侵略性，進攻端也能帶來衝擊；布克本來就是明星球員。他們能快攻、衝搶籃板，防守端也會全場施壓，進攻方式很多元。」

尼克目前只能選擇重整腳步，布朗已安排球隊進行訓練並調整戰術，希望盡快止跌。只是以近況來看，這支被老闆設定為「非總冠軍不可」的尼克，顯然還有一大段路要走。

