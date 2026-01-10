NBA／太陽靠團隊信任力壓尼克 布克點出關鍵信念不依賴英雄主義

鳳凰城太陽在主場歷經苦戰後，最終扛住壓力，以112比107擊敗強敵尼克，全場轟下31分的布克（Devin Booker）賽後直言，這場勝利的關鍵不在於個人英雄式表現，而是全隊彼此信任與共同承擔責任的文化逐漸成形。

雙方在這場比賽過程呈現膠著的拉鋸戰，一共出現13次互換領先、10次戰成平手，直到最後時刻才分出勝負，充分考驗太陽在關鍵時刻的成熟度。

布克賽後表示，球隊從夏天開始就持續建立「信任」這個核心價值，而這份信任正是在比賽尾聲最吃重的時刻發揮作用。

「我們都很清楚，想要贏下重要比賽，就一定需要彼此。英雄球或許能撐過一、兩場，但當賽季進入後段、甚至到季後賽，防守強度會全面升級，場上五個人都必須具備威脅性。」布克強調。

在與尼克的對決中，太陽多次面臨比分被追近、甚至可能被逆轉的壓力，但仍能保持冷靜，最終靠穩定的攻防執行力守住勝果。這樣的表現，也被視為太陽在擊敗雷霆之後，再度通過一場「硬仗」的檢驗。

談到球隊在關鍵時刻的成長，太陽總教練奧特（Jordan Ott）指出，開放且誠實的溝通是團隊信任的基石。

「我們就是一起經歷這些時刻，然後在賽後進行坦誠的對話。我們在對火箭、雷霆、灰熊之後都這麼做。即便沒有太多練習時間，大家仍能把話說開，一起找出更好的解決方式。」奧特說。

這樣的合作模式，讓太陽近10場比賽打出8勝2敗的佳績，狀態明顯回溫。接下來，太陽將在短暫主場賽程的最後一戰迎戰聯盟後段班巫師，球隊也希望延續目前建立起來的團隊默契，持續在西區競爭中站穩腳步，進而衝擊前6強席次。