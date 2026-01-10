TPBL／于煥亞關鍵時刻接管戰局 海神險勝特攻收2連勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊于煥亞（右）進帳18分、8助攻。圖／TPBL提供
海神隊于煥亞（右）進帳18分、8助攻。圖／TPBL提供

戰績墊底的高雄全家海神隊今天回到主場出戰新北中信特攻隊，儘管海神在第三節一度將領先優勢擴大到15分，但特攻也在末節發動猛烈反撲，一度追到僅剩1分差，但關鍵時刻于煥亞命中三分球後，又在三分線外出手造成犯規且三罰俱中，幫助海神最終以114：111險勝特攻，收下2連勝。

上賽季打進到冠軍賽的海神，本賽季受到傷病困擾，開季後表現不如預期，戰績持續在聯盟7隊中墊底，不過今天回到主場出戰近況同樣出現起伏的特攻，海神也在首節就打出多點開花的攻勢，取得10分領先。

不過第二節特攻也找回投籃手感，單節猛轟39分，但易籃後隨即又出現進攻當機的狀況，被海神再打出32：19的攻勢，特攻也一度落後達到15分。

第四節特攻再度發起猛攻，在倒數3分半鐘追到僅剩4分差距，倒不過關鍵時刻海神當家射手于煥亞挺身接管戰局，先是投進三分球止血，又在比賽倒數26秒於三分線外出手，造成謝亞軒犯規獲得3罰機會且全數命中，幫助海神拉開到4分領先。

即使比賽最後11秒特攻馬可回敬三分球，但海神布里斯克兩罰俱中，海神取得3分領先，特攻最後一波進攻，內馬出手未碰框，最終海神就以114：111收下2連勝，特攻則是苦吞3連敗。

談到今天戰況高潮迭起，每一節球隊狀況都不同，攻下18分外帶8助攻的于煥亞賽後表示，「還不夠穩定，我自己也是，發生太多失誤要改進。團隊可以肯定的是不放棄，即使他們把分數追回來，我們還是努力去拚搶每一顆球。不過我們是每個人都能跳出來得分的球隊，除此之外也打得很無私，團隊助攻應該也是20次以上，希望繼續保持這個狀態。」

