NBA／擊敗湖人卻百感交集 ！字母哥：也許是最後一次跟老詹對決

公鹿今日作客湖人主場，終場以105比101帶走勝利，而制勝關鍵正是「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在讀秒階段對詹姆斯（LeBron James）送出的連續防守封鎖。儘管贏得比賽，安戴托昆波卻在賽後展現感性一面，表示這可能是他們「最後一次對決」。

「最後時刻，我只想接受挑戰。我知道他不會傳球，他一定會自己攻。」安戴托昆波賽後說道。

賽後，安戴托昆波也在更衣室展示一件由詹姆斯親簽的紫金23號球衣，「你永遠不知道，這可能是我們最後一次對決。我對他與他的家人抱持最大的敬意，我真的很想念與他對決。我認為他總能逼出我最好的一面，他是我在球場上與球場外都會仰望的那種人。」

安戴托昆波進一步補充，「這對我意義重大。我認為他是每一位運動員的範本，不只是籃球員。能夠連續23年保持穩定、保持健康、持續贏球、用身教領導，他做的事情太不可思議了。」

「任何能與偉大競爭、靠近偉大的機會，我都會抓住，我從不視為理所當然。」安戴托昆波表示。

第四節比賽最後39.2秒，雙方戰成平手，詹姆斯持球切入挑戰籃框，卻遭安戴托昆波從背後追上送出火鍋。

最後關鍵14秒，湖人再次把球交給詹姆斯，然而安戴托昆波再度上前干擾，成功破壞球權，徹底關上湖人勝利大門。

詹姆斯賽後則以身為老將的珍惜回應，「這階段能跟其他偉大球星對決很特別，字母哥、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，這些人都是我多年來競爭的對手或隊友。」。

安戴托昆波本場高效率演出，全場11投9中，繳出21分、6籃板、5助攻，外加兩記決勝火鍋與抄截。自12月28日安戴托昆波傷癒回歸後，公鹿近七戰拿下五勝，戰績提升至17勝21敗，距離卡位附加賽的公牛，僅剩0.5場勝差。

「我們最近打得很好，對吧？所以不能因此感到安心，我們得繼續推進、繼續往前，把油門踩到底，一直持續向前走。」安戴托昆波說道。