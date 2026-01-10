NBA／生涯總得分超越張伯倫 杜蘭特躍居史上第7

快訊

中央社／ 綜合外電報導
杜蘭特生涯總得分躍居史上第7。 路透社
休士頓火箭今天晚間以105比111不敵波特蘭拓荒者，但當家球星杜蘭特（Kevin Durant）在第三節命中一顆三分球，讓他一舉超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain），升上NBA生涯總得分榜第7位。

美聯社報導，杜蘭特賽前距離超越張伯倫僅差15分，後者生涯累積31419分。第三節比賽剩下7分57秒時，杜蘭特投進一記跳投，讓生涯總得分來到31422分，今晚總共砍下30分。

目前「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）以31560分，名列NBA生涯總得分榜第6位。

現年37歲的杜蘭特曾15度入選明星賽，這是他第18個NBA賽季。在今晚的比賽中，他的生涯總籃板數也突破8000大關。

今晚賽前談到杜蘭特即將達成的里程碑時，火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）說：「不，我一點都不感到驚訝，當你看到他的工作態度以及他每天投入的努力，就能理解這一切。」

拓荒者主帥史普利特（Tiago Splitter）說，他還記得杜蘭特當年效力雷霆時，就對他的表現印象深刻。

史普利特說：「那時的杜蘭特還很年輕，每晚都能得到30分，而他至今一直保持這種表現，真的很不可思議。在他這個年紀，當然，他可能已經接近職業生涯尾聲，但每晚依然都有如此出色的表現，實在令人佩服。」

