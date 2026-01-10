NBA／字母哥「鍋抄」封鎖詹皇！公鹿斬斷「關鍵時刻」不敗湖人

今日公鹿作客湖人主場，靠著「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Anteokounmpo）關鍵時刻對詹姆斯（LeBron James）的關鍵火鍋與抄截，加上波特（Kevin Porter Jr.）在決勝時刻接連命中罰球，最終以105比101險勝，成功終結本季湖人在「關鍵時刻全勝」的不敗紀錄。

字母哥全場拿下21分，全場高效率11投9中，外加6籃板、5助攻、2火鍋與2抄截；波特攻下全隊最高22分、外加5籃板、6助攻、1火鍋與4抄截。

Blocks.

Steals.

Slams.



Giannis DOMINATED the paint in LA tonight 😤 https://t.co/zxdLZ83JAe pic.twitter.com/mo5i12hyTV — NBA (@NBA) 2026年1月10日

公鹿第二節便將分差拉至雙位數差距，詹姆斯則在上半場末段連拿5分，包括一記三分與一次快攻灌籃，稍稍將比數拉回。

下半場唐西奇（Luka Dončić）試圖跳出，他在第三節獨拿12分，努力追近差距。儘管如此，公鹿第三節打完仍以86比77領先。

末節湖人逐漸追回比分，在最後3分鐘一度追到101比101平手。然而比賽進入關鍵時刻，波特（Kevin Porter Jr.）在三分出手時，造成唐西奇防守犯規，不僅成功站上罰球線，甚至讓後者犯滿畢業。

This is a tough one as Luka fouls out on a landing space foul that might give the bucks the game. He needs to give Porter a place to land cleanly pic.twitter.com/ZQAov8qcaZ — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 2026年1月10日

波特兩罰命中後替公鹿取得領先。湖人把最後一擊交給詹姆斯執行，但他切入禁區試圖扳平比數時，遭到安戴托昆波從背後伸手抄掉球權，波特再添兩記罰球，湖人只能無奈看著勝利溜走。

GIANNIS WITH THE CLUTCH BLOCK ON LEBRON. pic.twitter.com/yHLi5TIvy9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2026年1月10日

Giannis pokes it away from LBJ! pic.twitter.com/BRo0YwWNbb — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2026年1月10日

詹姆斯全場繳出26分、10助攻、9籃板的準大三元，第四節一度連續得分帶領球隊反撲，但最後三分鐘未再得分，且決勝失誤成為關鍵轉折；唐西奇則寫下24分、9籃板、9助攻的成績，但手感低迷，全場25投僅中8球，包括禁區內多次切入受挫，賽後他也坦言這是「糟糕的一天」。

替補出戰的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）則繳出9分、9籃板演出，拉拉維亞（Jake LaRavia）挹注13分、2籃板、2助攻、2抄截，外加3記三分球，但仍難挽回結果。

湖人目前戰績23勝13敗，西區維持第五；公鹿則提升至17勝21敗，距離卡位附加賽的公牛，僅剩0.5場勝差。