NBA／勇士痛宰國王後談「宿敵關係」 柯瑞直言：只剩地理位置而已

過去3個賽季，勇士與國王曾兩度在季後賽或附加賽交手，過程中的北加州兩支球隊也因此逐漸被外界視為新興宿敵。不過，這段所謂的「對抗關係」，在今日大通中心（Chase Center）上演的比賽後，顯得格外尷尬。

柯瑞此役攻下27分10助攻，帶動全隊7人得分上雙，勇士最終以137比103痛宰對手，過程幾乎一面倒。賽後當柯瑞被問到「2026年的勇士與國王是否仍算宿敵」時，給出毫不留情的評價。

「如果只從地理位置來看，是的，」柯瑞直言，「但也就僅此而已。」

有趣的是，柯瑞今天前來球場還特別穿上昔日國王當家球星韋伯（Stephen Curry）在明星賽所展示的著名全電鍍鞋款「DADA CDubbz」。

Stephen Curry is wearing Chris Webber’s Chrome Dada CDubbz from 2002! 🤯 pic.twitter.com/zJqpf8EX6E — Nice Kicks (@nicekicks) 2026年1月10日

帶領勇士完成一場壓倒性勝利。這場比賽也替勇士復仇成功，因為就在去年11月的交手中，勇士曾以116：121敗給國王。放眼歷史對戰，勇士在例行賽對戰國王仍以220勝198敗占據上風。

兩隊最近一次在季後賽舞台交鋒，發生在2024年附加賽，當時國王以118：94淘汰勇士，搶下西區第7種子並挺進季後賽，也算是為2023年季後賽首輪搶七敗給勇士雪恥。

不過，隨著國王本季戰績跌至8勝30敗，寫下「沙城時代」最糟開季前40場表現，看起來要全力朝搶狀元籤邁進，雙方今年要在附加賽乃至季後賽碰頭的機率相當渺茫；至於勇士目前仍以21勝18敗徘徊在附加賽區邊緣，能否順利晉級季後賽仍有變數。

至少就目前狀態來看，這場大比分差距的勝利，已讓柯瑞用最直接的方式，為「北加州宿敵論」下了現階段的註解。