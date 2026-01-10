快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

NBA／勇士痛宰國王後談「宿敵關係」 柯瑞直言：只剩地理位置而已

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞今天率領勇士痛宰國王。 美聯社
柯瑞今天率領勇士痛宰國王。 美聯社

過去3個賽季，勇士與國王曾兩度在季後賽或附加賽交手，過程中的北加州兩支球隊也因此逐漸被外界視為新興宿敵。不過，這段所謂的「對抗關係」，在今日大通中心（Chase Center）上演的比賽後，顯得格外尷尬。

柯瑞此役攻下27分10助攻，帶動全隊7人得分上雙，勇士最終以137比103痛宰對手，過程幾乎一面倒。賽後當柯瑞被問到「2026年的勇士與國王是否仍算宿敵」時，給出毫不留情的評價。

「如果只從地理位置來看，是的，」柯瑞直言，「但也就僅此而已。」

有趣的是，柯瑞今天前來球場還特別穿上昔日國王當家球星韋伯（Stephen Curry）在明星賽所展示的著名全電鍍鞋款「DADA CDubbz」。

帶領勇士完成一場壓倒性勝利。這場比賽也替勇士復仇成功，因為就在去年11月的交手中，勇士曾以116：121敗給國王。放眼歷史對戰，勇士在例行賽對戰國王仍以220勝198敗占據上風。

兩隊最近一次在季後賽舞台交鋒，發生在2024年附加賽，當時國王以118：94淘汰勇士，搶下西區第7種子並挺進季後賽，也算是為2023年季後賽首輪搶七敗給勇士雪恥。

不過，隨著國王本季戰績跌至8勝30敗，寫下「沙城時代」最糟開季前40場表現，看起來要全力朝搶狀元籤邁進，雙方今年要在附加賽乃至季後賽碰頭的機率相當渺茫；至於勇士目前仍以21勝18敗徘徊在附加賽區邊緣，能否順利晉級季後賽仍有變數。

至少就目前狀態來看，這場大比分差距的勝利，已讓柯瑞用最直接的方式，為「北加州宿敵論」下了現階段的註解。

相關新聞

NBA／戴維斯又傳噩耗！左手韌帶撕裂傷 交易前景恐提前終結

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）與麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在昨日對陣爵士的比賽中傷到左手，經檢查確認為韌帶損

NBA／巫師不敵鵜鶘近4戰吞3敗 播楊恩介紹影片喊話展現自我

巫師隊與老鷹隊的楊恩（Trae Young）交易案在今天正式拍板，這也讓巫師在今天於主場出戰鵜鶘隊的比賽首節休息時，就透...

NBA／勇士痛宰國王後談「宿敵關係」 柯瑞直言：只剩地理位置而已

過去3個賽季，勇士與國王曾兩度在季後賽或附加賽交手，過程中的北加州兩支球隊也因此逐漸被外界視為新興宿敵。不過，這段所謂的「對抗關係」，在今日大通中心（Chase Center）上演的比賽後，顯得格外尷

NBA／布朗MVP競爭衝上第3名 塞爾蒂克退暴龍近11戰9勝

身為聯盟近期狀況最火熱的球隊，塞爾蒂克隊今天在MVP競爭榜升至第3名的布朗（Jaylen Brown）領軍下，於主場出戰...

NBA／字母哥「鍋抄」封鎖詹皇！公鹿斬斷「關鍵時刻」不敗湖人

今日公鹿作客湖人主場，靠著「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Anteokounmpo）關鍵時刻對詹姆斯（LeBron James）的關鍵火鍋與抄截，加上波特（Kevin Porter Jr.）在

NBA／戴維斯行情急速冷凍？退役戰將列舉各項交易風險

隨著獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在昨日對陣爵士比賽中，傷到左手造成韌帶損傷。退休老將威廉斯（Lou Williams）也在節目《Run It Back》直言，對任何球隊把未來砸在這樣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。