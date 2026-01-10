NBA／無接觸受傷倒地！25年資深裁判長肯尼迪坐輪椅退場
費城76人今日作客魔術主場，最終以103：91收下勝利。然而，本場裁判長肯尼迪（Bill Kennedy）在第一節無接觸情況下受傷倒地，最終被輪椅推離球場，全場瞬間陷入凝重氣氛。
事件發生在一次快攻回防途中，現年57歲的肯尼迪突然放慢腳步並露出痛苦表情，裁判與場邊醫療人員立刻上前協助，並在工作人員陪同下坐上輪椅離場，76人總教練諾斯（Nick Nurse）也上前致意與關心。
在肯尼迪退場後，本場比賽只剩下兩名裁判威廉斯（James Williams）與史密斯（Michael Smith）執法。
肯尼迪執法資歷長達25年，以沉穩判決與多次在重播挑戰中清楚解釋判決而聞名，是NBA裁判群中最具代表性的人物之一。
截至今日上午，聯盟尚未公布傷勢細節，考量為無接觸受傷，外界也普遍擔心可能需要較長時間恢復。
