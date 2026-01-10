NBA／庫明加計畫失敗！柯爾坦言對一切感到「失望」

隨著交易截止日即將到來，外界認為庫明加（Jonathan Kuminga）與勇士分道揚鑣已是時間問題。對此，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也談到對庫明加定位變化的心情，坦言對整體發展感到「失望」。

「我感到失望，因為事情沒有如同前兩周那樣延續下去。」柯爾說道。

柯爾坦言，先發陣容配置確實存在問題，「要同時把JK、巴特勒（Jimmy Butler）跟格林（Draymond Green）排在2、3、4號位，這本來就很棘手。任何人一看都知道，這樣的組合投射空間太難運作。」

「那組合的弱點很快被放大，所以我們只能做出調整。」柯爾補充道。

回顧開季，庫明加曾短暫迎來「理想版本」。當時他穩定擔任先發，勇士在那段期間拿下4勝1敗。然而傷勢加上不穩定表現，最終仍讓他跌出輪換名單。

另有數據顯示，庫明加仍難融入勇士體系。《Cleaning the Glass》顯示，庫明加在場時勇士每百回合淨敗6分，排名聯盟球員PR16，代表球隊在他的出場時間裡外線更準度降低、失誤增加、罰球次數下降。

儘管如此，柯爾仍保留空間，強調庫明加並非徹底遭到棄用，「現在只是輪換問題。我們對現階段的先發組合很有信心。但NBA永遠都有變數，有可能改變。只是目前事情不是照他想的方向發展。」