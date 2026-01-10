NBA／雙威廉斯率殘陣雷霆展現韌性 落後21分驚天逆轉灰熊

雷霆在人手短缺的不利情況下，展現驚人韌性，客場一度落後21分，最終卻靠著J.威廉斯（Jalen Williams）與K.威廉斯（Kenrich Williams）的「雙威」關鍵表現，以117：116戲劇性逆轉擊敗灰熊，將對戰灰熊的連勝紀錄延續至16場（含季後賽）。

此役雷霆多名主力缺陣，包括謝MVP當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）與中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），陣容明顯吃緊，但全隊在下半場全面反撲，最後兩節打出71比51驚人差距，強勢壓制地頭蛇。

THE THUNDER COMPLETE THE 21-POINT COMEBACK AND WIN IN MEMPHIS ⛈️



Their largest comeback win of the season!!! pic.twitter.com/IE7wKwXvvi — NBA (@NBA) 2026年1月10日

雷霆在比賽末段一度以103：114落後，卻在最後3分32秒掀起瘋狂反擊，打出14：0攻勢完成翻盤。終場前1分07秒，K.威廉斯在灰熊板凳席前命中超前三分球，助雷霆首度在開賽後再度取得領先。隨後多特（Lu Dort）兩罰命中，將比數拉開至117：114。

灰熊雖在37.3秒由蘭德爾（Jock Landale）補籃追近，但最後一擊考沃德（Cedric Coward）的15呎跳投，遭到卡盧索（Alex Caruso）關鍵封阻，雷霆成功守住勝利。

本季因傷表現起伏的二哥J.威廉斯此戰繳出本季代表作，攻下26分並送出10助攻，下半場多次強攻禁區，屢屢在油漆區內得手。替補出發的K.威廉斯同樣寫下本季新高21分，另有8籃板、2抄截，第三節落後最多時仍持續帶動反攻氣勢。射手米契爾（Ajay Mitchell）貢獻23分，成為雷霆進攻端的重要火力支撐。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後盛讚球隊韌性，他表示球員在多次受挫後仍持續競爭，「整場比賽有太多逆風時刻，但我們沒有放棄，一直找機會突破，這是團隊展現出的巨大韌性。」

Down 11 with 3:32 to go, after trailing by 21 earlier, the @okcthunder rattled off 14 STRAIGHT POINTS 🔥



They secure their biggest comeback win of the season! pic.twitter.com/pz05T4diOO — NBA (@NBA) 2026年1月10日

灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下23分7籃板，傑克森（GG Jackson）替補攻下18分，艾爾達瑪（Santi Aldama）貢獻15分，蘭德爾則有13分10籃板雙十表現。

灰熊近期狀況低迷，7戰苦吞6敗，且本場同樣因傷兵問題戰力受限，莫蘭特（Ja Morant）與周志豪（Zach Edey）持續缺陣。

在缺少多名主力、身材劣勢明顯的情況下，雷霆以拚勁與執行力完成不可思議的大逆轉，也再次證明即便殘陣出擊，仍具備強大競爭力。