NBA／雙威廉斯率殘陣雷霆展現韌性 落後21分驚天逆轉灰熊
雷霆在人手短缺的不利情況下，展現驚人韌性，客場一度落後21分，最終卻靠著J.威廉斯（Jalen Williams）與K.威廉斯（Kenrich Williams）的「雙威」關鍵表現，以117：116戲劇性逆轉擊敗灰熊，將對戰灰熊的連勝紀錄延續至16場（含季後賽）。
此役雷霆多名主力缺陣，包括謝MVP當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）與中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），陣容明顯吃緊，但全隊在下半場全面反撲，最後兩節打出71比51驚人差距，強勢壓制地頭蛇。
雷霆在比賽末段一度以103：114落後，卻在最後3分32秒掀起瘋狂反擊，打出14：0攻勢完成翻盤。終場前1分07秒，K.威廉斯在灰熊板凳席前命中超前三分球，助雷霆首度在開賽後再度取得領先。隨後多特（Lu Dort）兩罰命中，將比數拉開至117：114。
灰熊雖在37.3秒由蘭德爾（Jock Landale）補籃追近，但最後一擊考沃德（Cedric Coward）的15呎跳投，遭到卡盧索（Alex Caruso）關鍵封阻，雷霆成功守住勝利。
本季因傷表現起伏的二哥J.威廉斯此戰繳出本季代表作，攻下26分並送出10助攻，下半場多次強攻禁區，屢屢在油漆區內得手。替補出發的K.威廉斯同樣寫下本季新高21分，另有8籃板、2抄截，第三節落後最多時仍持續帶動反攻氣勢。射手米契爾（Ajay Mitchell）貢獻23分，成為雷霆進攻端的重要火力支撐。
雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後盛讚球隊韌性，他表示球員在多次受挫後仍持續競爭，「整場比賽有太多逆風時刻，但我們沒有放棄，一直找機會突破，這是團隊展現出的巨大韌性。」
灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下23分7籃板，傑克森（GG Jackson）替補攻下18分，艾爾達瑪（Santi Aldama）貢獻15分，蘭德爾則有13分10籃板雙十表現。
灰熊近期狀況低迷，7戰苦吞6敗，且本場同樣因傷兵問題戰力受限，莫蘭特（Ja Morant）與周志豪（Zach Edey）持續缺陣。
在缺少多名主力、身材劣勢明顯的情況下，雷霆以拚勁與執行力完成不可思議的大逆轉，也再次證明即便殘陣出擊，仍具備強大競爭力。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言