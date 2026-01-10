NBA／戰績倒數仍不拆隊！鵜鶘拒交易威廉森、墨菲等五大戰將

儘管外界普遍預期鵜鶘將在交易大限前大幅清倉。然而，根據《TNT》與《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，鵜鶘已向多支球隊表達立場，包括威廉森（Zion Williamson）、前鋒墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）、昆恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）五人，皆不會在交易大限前被送走。

現年25歲的威廉森雖飽受傷勢困擾，但近期連續健康出賽13場，本季場均繳出24.5分、6.2籃板、整體投籃命中率61.6%的成績，加上後兩年合約為非全額保障，使他在市場上仍具高交易價值，但鵜鶘選擇暫不放手。

墨菲與瓊斯則是聯盟最受矚目「3D雙翼」之一，墨菲甚至已吸引多支強隊詢問，但球隊仍將其視為中生代核心；瓊斯則以防守能量與外線穩定度成為不可替代的先發拼圖。

至於兩名新人昆恩與費爾斯，皆為新任總管杜馬斯（Joe Dumars）親自選進，加上兩人本季迅速成長，被視為未來希望。昆恩繳出場均12.9分、7次雙十、單場33分大三元等表現；費爾斯則繳出場均14.2分、整體投籃命中率43.3%、8場20分以上的成績。

鵜鶘目前僅8勝31敗、暫居西區倒數第二，季中更提前開除總教練格林（Willie Green），由助教博雷戈（James Borrego）暫代指揮，近期球隊甚至吞下9連敗。然而，球團似乎無意拆解核心，而是計畫延續現有陣容。

消息指出，球團希望等傷癒復出的主力墨瑞（Dejounte Murray）回歸，並評估短期進步可能，再決定是否在夏天做出較大調整。