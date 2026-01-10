快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

台中藍營「姐弟之爭」盧秀燕首表態喊話黨內進度 鄭麗文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／戰績倒數仍不拆隊！鵜鶘拒交易威廉森、墨菲等五大戰將

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘已向多支球隊表達立場，包括威廉森等5人皆不會在交易大限前被送走。 路透社
鵜鶘已向多支球隊表達立場，包括威廉森等5人皆不會在交易大限前被送走。 路透社

儘管外界普遍預期鵜鶘將在交易大限前大幅清倉。然而，根據《TNT》與《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，鵜鶘已向多支球隊表達立場，包括威廉森Zion Williamson）、前鋒墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）、昆恩（Derik Queen）與費爾斯（Jeremiah Fears）五人，皆不會在交易大限前被送走。

現年25歲的威廉森雖飽受傷勢困擾，但近期連續健康出賽13場，本季場均繳出24.5分、6.2籃板、整體投籃命中率61.6%的成績，加上後兩年合約為非全額保障，使他在市場上仍具高交易價值，但鵜鶘選擇暫不放手。

墨菲與瓊斯則是聯盟最受矚目「3D雙翼」之一，墨菲甚至已吸引多支強隊詢問，但球隊仍將其視為中生代核心；瓊斯則以防守能量與外線穩定度成為不可替代的先發拼圖。

至於兩名新人昆恩與費爾斯，皆為新任總管杜馬斯（Joe Dumars）親自選進，加上兩人本季迅速成長，被視為未來希望。昆恩繳出場均12.9分、7次雙十、單場33分大三元等表現；費爾斯則繳出場均14.2分、整體投籃命中率43.3%、8場20分以上的成績。

鵜鶘目前僅8勝31敗、暫居西區倒數第二，季中更提前開除總教練格林Willie Green），由助教博雷戈（James Borrego）暫代指揮，近期球隊甚至吞下9連敗。然而，球團似乎無意拆解核心，而是計畫延續現有陣容。

消息指出，球團希望等傷癒復出的主力墨瑞Dejounte Murray）回歸，並評估短期進步可能，再決定是否在夏天做出較大調整。

鵜鶘 費爾 昆恩 威廉森 Dejounte Murray Zion Williamson 格林 墨瑞 Willie Green

相關新聞

NBA／戴維斯又傳噩耗！左手韌帶撕裂傷 交易前景恐提前終結

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）與麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在昨日對陣爵士的比賽中傷到左手，經檢查確認為韌帶損

NBA／巫師不敵鵜鶘近4戰吞3敗 播楊恩介紹影片喊話展現自我

巫師隊與老鷹隊的楊恩（Trae Young）交易案在今天正式拍板，這也讓巫師在今天於主場出戰鵜鶘隊的比賽首節休息時，就透...

NBA／勇士痛宰國王後談「宿敵關係」 柯瑞直言：只剩地理位置而已

過去3個賽季，勇士與國王曾兩度在季後賽或附加賽交手，過程中的北加州兩支球隊也因此逐漸被外界視為新興宿敵。不過，這段所謂的「對抗關係」，在今日大通中心（Chase Center）上演的比賽後，顯得格外尷

NBA／布朗MVP競爭衝上第3名 塞爾蒂克退暴龍近11戰9勝

身為聯盟近期狀況最火熱的球隊，塞爾蒂克隊今天在MVP競爭榜升至第3名的布朗（Jaylen Brown）領軍下，於主場出戰...

NBA／字母哥「鍋抄」封鎖詹皇！公鹿斬斷「關鍵時刻」不敗湖人

今日公鹿作客湖人主場，靠著「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Anteokounmpo）關鍵時刻對詹姆斯（LeBron James）的關鍵火鍋與抄截，加上波特（Kevin Porter Jr.）在

NBA／戴維斯行情急速冷凍？退役戰將列舉各項交易風險

隨著獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在昨日對陣爵士比賽中，傷到左手造成韌帶損傷。退休老將威廉斯（Lou Williams）也在節目《Run It Back》直言，對任何球隊把未來砸在這樣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。