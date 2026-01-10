NBA／哈登、雷納德雙重火力優勢 快艇輕取籃網近10戰奪8勝
洛杉磯快艇在主場展現強勢火力，哈登（James Harden）攻下31分、雷納德（Kawhi Leonard）挹注26分，率隊以121：105輕取籃網，從前一戰不敵尼克的失利中順利反彈，近10戰拿下8勝。
雷納德此役賽前因右腳踝扭傷一度被列為出賽成疑，但仍先發上陣，開賽手感稍冷，卻在下半場全面甦醒獨拿19分。哈登則持續穩定輸出，展現3屆得分王的進攻掌控力。
替補後衛米勒（Jordan Miller）表現亮眼，前6次出手全數命中，替補貢獻21分，成為板凳席的重要火力支援，柯林斯（John Collins）也為快艇拿下16分。
比賽一開始快艇就迅速掌控節奏，連拿8分後，哈登再連續得手，帶動一波16：2的猛烈攻勢，迫使籃網陷入被動。雖然新秀後衛德明（Egor Demin）命中三分球，替籃網打破開賽連續打鐵的窘境，但雷納德與哈登隨即回應，快艇在9投8中的高命中率加持下，一口氣將比分拉開至21：5。
次節快艇再以10：0攻勢開局，一度將領先擴大至22分，半場結束前仍以63：47穩居優勢。哈登在比賽中不斷製造錯位優勢，全場13投10中展現高效率，同時在面臨包夾時也能精準分球，一共送出6次助攻。
第三節籃網一度以11：4的攻勢縮小差距，但雷納德隨即命中三分球穩住局勢，快艇此後始終維持雙位數領先，未再給對手機會。籃網方面，德明拿下19分，波特（Michael Porter Jr.）手感不佳，全場僅得18分，三分球9投全失。
快艇目前仍排名西區第11，落後灰熊1.5場勝差，想擠進附加賽資格仍有待提升。
