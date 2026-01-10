NBA／首次開放莫蘭特交易報價！灰熊盼拿回選秀權、年輕資產

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊首次開放其他球隊提出交易球星莫蘭特（Ja Morant）的報價，傑克森（Jaren Jackson Jr.）則被球團視為「完全不可碰觸」。消息指出，多支球隊已向灰熊提出詢問，灰熊則傾向換回選秀資產與年輕球員。

聯盟消息人士透露，曾對莫蘭特表示興趣的球隊包括國王、灰狼、熱火、爵士、公鹿或火箭，至於快艇也被視為可能潛在的買家，但快艇欠缺首輪籤與年輕資產。

莫蘭特本季僅出賽18場，場均得到19分、7.6助攻與3.2籃板，但命中率僅40.1%、三分命中率20.8%。在他缺陣時，灰熊戰績為10勝9敗；上場時卻僅獲6勝12敗。

此外，莫蘭特在過去3季因禁賽、傷勢與行為爭議，累積缺席超過60場比賽，包括多次違規、社群平台直播持槍事件等。

不僅如此，莫蘭特與新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）之間的緊張關係，10月底更在休息室爆發激烈衝突，被球團追加禁賽一場。

合約方面，莫蘭特仍有5年1.97億美元合約在身，本季薪資為3945萬美元，接下來兩季薪資合計保障8700萬美元，且他夏天有資格談判3年1.78億美元延長合約，使有意追求他的球隊格外謹慎。

儘管如此，莫蘭特仍被視為具有聯盟獨特天賦之一，他是聯盟史上僅8位生涯平均至少22分、7助攻的球員之一。然而評論認為，他的打法高度依賴爆發力，外線欠缺威脅、防守端存在漏洞，加上傷勢頻繁，讓他成為難以融入不同體系的球員。