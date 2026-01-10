NBA／巫師不敵鵜鶘近4戰吞3敗 播楊恩介紹影片喊話展現自我

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊恩正式加盟巫師。 路透社
巫師隊與老鷹隊的楊恩（Trae Young）交易案在今天正式拍板，這也讓巫師在今天於主場出戰鵜鶘隊的比賽首節休息時，就透過影片方式向地主球迷介紹這位「新成員」，而楊恩也喊話將會在華盛頓展現真正的自我，不過在交易過渡期的巫師，今天仍是以107：128不敵鵜鶘，吞下近4場比賽以來的第3敗。

巫師在日前與老鷹達成交易案，送走射手麥凱倫（CJ McCollum）與前鋒基斯佩特（Corey Kispert），換回前老鷹一哥楊恩，而今天楊恩也透過個人社群首度談到離開老鷹一事，並認為過去幾年因為傷病、挫敗及種種的不順，這支球隊並未展現他們該有的實力，維持現狀的痛苦最終也戰勝了改變帶來的不確定性，他也將會把這次改變視為一次新的機遇。

楊恩隨後話鋒一轉，表示對於即將迎來生涯的新篇章感到無比興奮，「我懷著無比激動的心情開啟人生新篇章，是時候看看當擁有真正的支持和清晰的目標時，我們能做到什麼，繼續前進吧。」

儘管交易在今天才正式拍板，加上楊恩依舊有傷在身，讓他無法在今天就披上巫師戰袍出賽，但巫師仍在今天主場迎戰鵜鶘的比賽中，用影片向球迷介紹這位球隊新成員，並引來不少的歡呼聲，楊恩也在影片中說：「在我看來，華盛頓特區作為一個大市場但卻被嚴重低估了，在這裡我將找到機會展現自我。」

在今天賽前巫師僅以10勝26敗在東區排名倒數第2名，不過過去13場比賽他們贏下7勝，但今天因為交易的過渡期無法以完整陣容應戰，導致他們整場比賽一路挨打，最終以21分差距不敵鵜鶘。

巫師今天以喬治（Kyshawn George）攻下15分最佳，年輕前鋒薩爾（Alex Sarr）則有14分，兩位年輕好手也是巫師寄予厚望的未來核心，在楊恩加入後能夠產生什麼樣的化學效應也備受關注。

