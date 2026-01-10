NBA／戴維斯行情急速冷凍？退役戰將列舉各項交易風險

隨著獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在昨日對陣爵士比賽中，傷到左手造成韌帶損傷。退休老將威廉斯（Lou Williams）也在節目《Run It Back》直言，對任何球隊把未來砸在這樣的風險上保持懷疑。

威廉斯表示，「我是戴維斯的大粉絲，我真的很支持AD。他是冠軍，我認為無論他在哪支球隊、只要他在場上，他都會給那支球隊贏球的巨大優勢。」

然而，威廉斯也點出最大警訊，「但他就是容易受傷，而且他過去也反覆受傷。就純粹看他的傷病史，我現在也加入這個看法了，我開始看懂了。」

威廉斯接著補充，「甚至就在這些交易討論期間，我們看到他兩三周內就受傷了兩三次。這會讓人想，當我們做出投資時，這到底能走到哪？我們到底能得到多少回報？」

「只要他能上場，戴維斯就是聯盟前五的長人。問題就在於他能不能上場，而當你準備給他一份大合約時，這問題會變得非常巨大。」威廉斯說道。

事實上，威廉斯的說法並非毫無根據，戴維斯去年在唐西奇（Luka Doncic）震撼交易案中改披獨行俠戰袍，但至今例行賽僅出賽29場。

不僅如此，戴維斯在不到一年的時間裡，經歷內收肌拉傷，缺席6周；右眼遭隊友肘擊，接受視網膜脫離手術，並戴上戴上護目鏡：左小腿拉傷，缺陣14場；耶誕節大戰鼠蹊不適再休2場，包括昨日比賽手部韌帶損傷。

至於薪資方面，戴維斯剩餘三年合約分別為5412萬美元、5845萬美元、最後一年球員選項甚至高達約6280萬，加上他希望爭取延長合約，使得任何球隊都必須考慮長期薪資空間。

儘管多支球隊曾傳出興趣，其中包含暴龍，但如今都勢必得重新評估。

在厄文（Kyrie Irving）仍未回歸、中鋒萊夫利（Dereck Lively II）整季報銷，傷病名單不斷增加、球隊戰績下滑的情況下，若戴維斯長期缺席，獨行俠情況恐更加棘手。