快訊

一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

南韓高速公路約30輛車連環撞5死！疑遇「黑冰」釀禍

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

NBA／戴維斯行情急速冷凍？退役戰將列舉各項交易風險

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯在節目直言，對任何球隊把未來砸在戴維斯上保持懷疑。 法新社。
威廉斯在節目直言，對任何球隊把未來砸在戴維斯上保持懷疑。 法新社。

隨著獨行俠球星戴維斯Anthony Davis）在昨日對陣爵士比賽中，傷到左手造成韌帶損傷。退休老將威廉斯（Lou Williams）也在節目《Run It Back》直言，對任何球隊把未來砸在這樣的風險上保持懷疑。

威廉斯表示，「我是戴維斯的大粉絲，我真的很支持AD。他是冠軍，我認為無論他在哪支球隊、只要他在場上，他都會給那支球隊贏球的巨大優勢。」

然而，威廉斯也點出最大警訊，「但他就是容易受傷，而且他過去也反覆受傷。就純粹看他的傷病史，我現在也加入這個看法了，我開始看懂了。」

威廉斯接著補充，「甚至就在這些交易討論期間，我們看到他兩三周內就受傷了兩三次。這會讓人想，當我們做出投資時，這到底能走到哪？我們到底能得到多少回報？」

「只要他能上場，戴維斯就是聯盟前五的長人。問題就在於他能不能上場，而當你準備給他一份大合約時，這問題會變得非常巨大。」威廉斯說道。

事實上，威廉斯的說法並非毫無根據，戴維斯去年在唐西奇Luka Doncic）震撼交易案中改披獨行俠戰袍，但至今例行賽僅出賽29場。

不僅如此，戴維斯在不到一年的時間裡，經歷內收肌拉傷，缺席6周；右眼遭隊友肘擊，接受視網膜脫離手術，並戴上戴上護目鏡：左小腿拉傷，缺陣14場；耶誕節大戰鼠蹊不適再休2場，包括昨日比賽手部韌帶損傷。

至於薪資方面，戴維斯剩餘三年合約分別為5412萬美元、5845萬美元、最後一年球員選項甚至高達約6280萬，加上他希望爭取延長合約，使得任何球隊都必須考慮長期薪資空間。

儘管多支球隊曾傳出興趣，其中包含暴龍，但如今都勢必得重新評估。

厄文Kyrie Irving）仍未回歸、中鋒萊夫利（Dereck Lively II）整季報銷，傷病名單不斷增加、球隊戰績下滑的情況下，若戴維斯長期缺席，獨行俠情況恐更加棘手。

戴維斯 威廉斯 獨行俠 爵士 厄文 唐西奇 Anthony Davis Luka Doncic Kyrie Irving

相關新聞

NBA／戴維斯又傳噩耗！左手韌帶撕裂傷 交易前景恐提前終結

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）與麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在昨日對陣爵士的比賽中傷到左手，經檢查確認為韌帶損

NBA／巫師不敵鵜鶘近4戰吞3敗 播楊恩介紹影片喊話展現自我

巫師隊與老鷹隊的楊恩（Trae Young）交易案在今天正式拍板，這也讓巫師在今天於主場出戰鵜鶘隊的比賽首節休息時，就透...

NBA／布朗MVP競爭衝上第3名 塞爾蒂克退暴龍近11戰9勝

身為聯盟近期狀況最火熱的球隊，塞爾蒂克隊今天在MVP競爭榜升至第3名的布朗（Jaylen Brown）領軍下，於主場出戰...

NBA／戴維斯行情急速冷凍？退役戰將列舉各項交易風險

隨著獨行俠球星戴維斯（Anthony Davis）在昨日對陣爵士比賽中，傷到左手造成韌帶損傷。退休老將威廉斯（Lou Williams）也在節目《Run It Back》直言，對任何球隊把未來砸在這樣

NBA／不抱怨反安撫隊友！格林透露庫明加板凳席「暖心瞬間」

勇士隊與庫明加（Jonathan Kuminga）的鬧劇持續發展，隨著交易傳聞升溫，外界普遍認為他難免心生不滿。然而，格林（Draymond Green）卻公開稱讚庫明加的態度堅定且成熟，並相信他會成

NBA／GOAT話題又炸！湯瑪斯狠酸喬丹靠「送鞋」被吹捧

詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan）的跨世代「GOAT」論戰永遠吵不完。近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在FanDuel《Run It Bac

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。