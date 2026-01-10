NBA／愛德華史上第3年輕突破1萬分 遺憾比布萊恩還早達成

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）昨天面對騎士寫下生涯重要里程碑，他第四節中段在底線投進一記13呎後仰跳投，正式完成NBA生涯第10000分，成為聯盟史上第3年輕達標的球員。

愛德華寫下萬分里程碑的年齡為24歲又156天，正好越過布萊恩（Kobe Bryant）的24歲又194天，在聯盟歷史上僅次於詹姆斯（LeBron James）的23歲又59天與杜蘭特（Kevin Durant）的24歲33天。

Anthony Edwards in SPECIAL company pic.twitter.com/sRhgo5tWzi — Barflaan Tedoe 🇱🇷 (@The_Barftender) 2026年1月9日

此外，愛德華亦是史上第7位在25歲前突破1萬分的球員，除這3人外，還包括布萊恩（Kobe Bryant）、唐西奇（Luka Dončić）、麥格瑞迪（Tracy McGrady）與安東尼（Carmelo Anthony）。

賽後談到這項成就，愛德華語氣相當平實，「老實說，這很酷，但我知道自己還有很長的路要走，所以真的也沒什麼。」他還半開玩笑表示，自己有點「懊惱」比布萊恩更早達成，「我真希望能晚個100天之類的，但也沒關係啦。」

此役愛德華繳出25分、9助攻、7籃板的全能表現，投籃20投10中、三分球7投4中，數據顯示，愛德華還創下史上最年輕累積命中1200顆三分球的紀錄。灰狼全隊火力全開，單場投籃命中率57%、三分球命中率53%雙雙創下本季新高。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）盛讚子弟兵的得分天賦，「在很多方面，得分對他來說都是很自然的事。我回想他菜鳥球季在鳳凰城的首場40分表現，當時我們就知道他體內有那種能量。」

愛德華用了412場比賽累積1萬分，為NBA史上第28快，同時也是現役第7快，僅次於唐西奇的358場、詹姆斯的368場、安比德（Joel Embiid）的373場、杜蘭特的381場、楊恩（Trae Young）的390場與米契爾（Donovan Mitchell）的410場。

在灰狼隊史中，能達成1萬分里程碑的球員，除了愛德華之外，還有賈奈特（Kevin Garnett）與唐斯（Karl-Anthony Towns）。賈奈特一共累積19201分，唐斯則有13121分。