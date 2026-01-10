NBA／戴維斯又傳噩耗！左手韌帶撕裂傷 交易前景恐提前終結

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯在昨日的比賽中傷到左手，經檢查確認為韌帶損傷。 法新社。
根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）與麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，獨行俠球星戴維斯Anthony Davis）在昨日對陣爵士的比賽中傷到左手，經檢查確認為韌帶損傷，若需接受手術，可能將缺陣數個月，甚至錯過交易截止日後的賽程。

當時進入比賽末段，戴維斯在防守馬卡南Lauri Markkanen）底線切入時，手部被卡住造成扭轉，他當場露出痛苦表情，隨即退回休息室並未再上場。

獨行俠今日也發布聲明，確認戴維斯韌帶損傷並表示「正在評估治療選項」。以現階段情報推估，若不動手術，戴維斯預計最少缺陣六周；若需手術，則可能缺席「數個月」甚至整個賽季。

值得注意的是，戴維斯近期成為交易市場最受關注的球星之一，但戴維斯最大的問題始終不是能力，對有意競標的球隊而言，包括健康風險、超大合約，甚至交易後可能無法立即上陣，種種因素都讓戴維斯的交易可行性急速下降。

戴維斯 爵士 Anthony Davis Lauri Markkanen 獨行俠 Anthony Charania 馬卡南 麥克馬洪

