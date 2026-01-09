NBA／影響力遠超數據！巫師將舉辦「沃爾之夜」迎接隊史傳奇

近期巫師可說是話題不斷，繼昨日以重磅交易迎來老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）後，球團今日又宣布將替隊史代表人物「牆哥」沃爾（John Wall）舉行致敬活動，並推出限量搖頭娃娃，引發球迷熱烈期待。

巫師宣布，1月28日主場對陣拓荒者的比賽將舉辦沃爾主題之夜，球迷可獲得限量搖頭娃娃，場內也將設置「Wall of Fame」快閃店，販售球衣與相關紀念商品，地點位於主場大通中心118區旁的OT商店。

「沃爾加入巫師隊的那一刻，他就為我們樹立了標準，展現代表球團該有的態度，正直、競爭精神，以及對隊友、球迷與華盛頓市無比的承諾。」巫師老闆萊昂西斯（Ted Leonsis）代表球團向沃爾致敬。

萊昂西斯補充道，「他的影響力遠超越數據。他把華府當作家，真心投入、回饋城市。他提升了身邊每個人，也留下了深遠影響。我們非常感謝他的貢獻，也很自豪能替他慶祝這段非凡的職業生涯。」

沃爾於2010年選秀狀元之姿加盟巫師，並效力球隊9個賽季，5度入選全明星。場均繳出19分、9.2助攻、4.3籃板、1.7抄截的表現，是近代巫師最具象徵性的球星之一，如今他將以另一種方式重返華盛頓主場。