NBA／力挺黃蜂新秀角逐最佳新人！格林化身粉絲：我不知道你這麼強
勇士老大哥格林（Draymond Green）近期在《The Draymond Green Show》節目上，大讚黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel），坦言原本對他了解不多，如今卻完全被折服，甚至直言他有實力角逐年度最佳新人。
格林回憶道，勇士以132：125擊敗黃蜂後，他特別走向克努佩爾，「我們打完黃蜂後，我去跟他說，『兄弟，我跟你實話實說，我是你粉絲。我完全不知道你這麼厲害。』」
「Kon真的會打，他6呎7吋、身材很壯，完全不是什麼瘦弱的側翼，那讓他現在的表現更可信、也更能延續。他投籃超準、運球比外界認為的好太多。」格林大膽認為，克努佩爾足以加入新人王競爭行列。
格林大膽預測，「我覺得他有本事和佛雷格（Cooper Flagg）競爭年度最佳新秀。」
克努佩爾目前出賽37場，平均上陣32.2分鐘，繳出18.9分、5籃板、3.4助攻、0.6抄截的成績，投籃命中率47.4%，三分命中率高達43%。
