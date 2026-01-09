NBA／2018選秀影子再現！唐西奇替楊恩轉隊開心

在昨日老鷹宣布當家球星楊恩（Trae Young）將前往巫師後，唐西奇（Luka Doncic）也在昨日被問及楊恩的動向時，露出淡淡微笑，表示替他感到開心。

「當年我們是互換的對象，外界一直拿我們比較，但我們之間的關係很好。我非常尊敬他，如果他對新旅程感到興奮，那我也替他感到開心。」唐西奇談到楊恩時說道。

事實上，這已是楊恩生涯第二次被交易，而第一次，正是在2018年選秀會上，他與唐西奇互相交換、各自走向不同道路。

如今，兩人的生涯軌跡彷彿再度重疊，雖然這次不再是互換，但都在各自所在城市成為象徵後，再次被交易到新球隊開啟新篇章。

唐西奇生涯前6年都在獨行俠度過，直到去年2月被震撼交易到湖人，當時唐西奇甚至一度「完全不知道」自己會被送走。

相較之下，楊恩近年來多次與交易傳聞連結，這次離開老鷹似乎早有心理準備，換隊反而被視為重新出發的契機。

儘管老鷹目前戰績18勝21敗暫居東區第九，而巫師僅10勝26敗排在第十四，但巫師陣中擁有多名潛力新星，若能以楊恩為核心慢慢建隊，不排除幾年後再度具備競爭力。