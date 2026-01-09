NBA／不抱怨反安撫隊友！格林透露庫明加板凳席「暖心瞬間」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
格林公開稱讚庫明加的態度堅定且成熟，並相信他會成為一名非常優秀的球員。 美聯社。
勇士隊與庫明加（Jonathan Kuminga）的鬧劇持續發展，隨著交易傳聞升溫，外界普遍認為他難免心生不滿。然而，格林Draymond Green）卻公開稱讚庫明加的態度堅定且成熟，並相信他會成為一名非常優秀的球員。

格林在最新一集《The Draymond Green Show》中表示，「我必須說，我真的佩服JK處理這件事的方式。他是一個非常正直的年輕人，也是很好的人，我相信他會成為一名非常優秀的球員。」

不僅如此，格林也分享一段來自板凳席的小插曲，當時波傑姆斯基（Brandin Podziemski）因上場時間短暫而沮喪走回板凳。

「他說，『天啊，我真不敢相信他們把我換下去。』JK就告訴他，『調整一下，你等一下還會再上。保持準備，你會好的。』」格林回憶道。

格林強調，庫明加在這種情況仍能安撫並鼓勵隊友，更顯格外珍貴，「沒人會特別去報這樣的故事，但我想讓大家知道庫明加是什麼樣的人。」

「對於一個沒上場、剛簽完4850萬美元合約的人來說，能坐在板凳末端告訴另一個年輕人，『沒事，事情會好轉的』，這真的很不簡單。」格林補充道。

格林坦言，雖然庫明加與勇士當前的發展結果並非雙方預期，但這就是職業籃球的一部分，「事情沒照我們想的那樣發展，不論是對JK本人或球隊都是如此。但這種事在我們這個行業很常見，我只是希望外界看到他處理這一切的方式，以及他的專業態度。」

「無論交易大限最終發生什麼事，如果庫明加真的被交易出去，接手他的球隊，得到的就是這樣一個人。」格林說道。

事實上，由於庫明加休賽季剛簽下延長合約，必須等到1月16日後才能被交易。儘管外界普遍認為離隊只是時間問題，但庫明加仍選擇全心投入球隊。

庫明加 格林 勇士 Draymond Green Jonathan Kuminga Podziemski Brandin Kuminga Draymond

