NBA／GOAT話題又炸！湯瑪斯狠酸喬丹靠「送鞋」被吹捧

詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan）的跨世代「GOAT」論戰永遠吵不完。近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在FanDuel《Run It Back》節目上，狠酸喬丹能獲支持，僅因他會送大家「鞋子」。

湯瑪斯直接向主持群比朵兒（Michelle Beadle）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）表態，「這就是我不了解你們這一代的地方。」

「你們正在跟可能是史上最偉大球員一起打球，結果卻把他當成什麼都不是。」湯瑪斯指出，外界支持喬丹的同時，反而忽略了當代傳奇的價值。

湯瑪斯強調，「你們寧願說我們那個年代比較強。在你們這個時代詹姆斯正坐在那裡，手上抓著每一項籃球紀錄。你們看著杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry），但當你們在談誰最偉大時，卻轉身去吹捧一個『送你們球鞋的人』。」

此外，湯瑪斯也特別點名「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），認為他被不合理地排除在GOAT討論之外。

「你看賈霸、你看詹姆斯，那些人領先好幾項統計數據。但我們卻說另外一個人比較厲害，而我只是把證據擺出來給你們看……。」湯瑪斯補充道。

事實上，當年「壞孩子軍團」活塞發明了『喬丹守則』（Jordan Rules），並在1980年代末到1990年代初，與喬丹率領的公牛展開多次激烈的身體與心理對抗，連年阻擋公牛前進總決賽，也讓湯瑪斯與喬丹之間的關係自此埋下裂痕。