NBA／詹寧斯稱聯盟最強5人都來自歐洲 網痛批沒常識
近年NBA越來越多非美國籍頂尖球星，前NBA球星詹寧斯（Brandon Jennings）在節目上提到，當今最強5人都是歐洲人，遭網友痛批沒常識。
詹寧斯在《Gil's Arena Show》節目中討論聯盟美國球員式微情況，「我們現在有唐西奇（Luka Doncic）、亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和約柯奇（Nikola Jokic），給我能打贏這組合的5名美國球員，把心中最強的美國先發5人拿出來。」
畫面曝光後引發熱議，因為亞歷山大明明是加拿大人，卻被誤認為歐洲人。網友紛紛吐槽，「亞歷山大是加拿大人」、「加拿大什麼時候變歐洲」、「真是沒常識」、「這不是基本常識的問題，是連小學一年級程度都不到」。
自從2017-18賽季哈登（James Harden）奪下MVP後，聯盟連7年MVP非美國籍，今年看起來又是加拿大的亞歷山大、塞爾維亞的約柯奇和斯洛維尼亞的唐西奇競爭。
