快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

NBA／詹寧斯稱聯盟最強5人都來自歐洲 網痛批沒常識

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆隊加拿大球星亞歷山大。 路透
雷霆隊加拿大球星亞歷山大。 路透

近年NBA越來越多非美國籍頂尖球星，前NBA球星詹寧斯（Brandon Jennings）在節目上提到，當今最強5人都是歐洲人，遭網友痛批沒常識。

詹寧斯在《Gil's Arena Show》節目中討論聯盟美國球員式微情況，「我們現在有唐西奇（Luka Doncic）、亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和約柯奇（Nikola Jokic），給我能打贏這組合的5名美國球員，把心中最強的美國先發5人拿出來。」

畫面曝光後引發熱議，因為亞歷山大明明是加拿大人，卻被誤認為歐洲人。網友紛紛吐槽，「亞歷山大是加拿大人」、「加拿大什麼時候變歐洲」、「真是沒常識」、「這不是基本常識的問題，是連小學一年級程度都不到」。

自從2017-18賽季哈登（James Harden）奪下MVP後，聯盟連7年MVP非美國籍，今年看起來又是加拿大的亞歷山大、塞爾維亞的約柯奇和斯洛維尼亞的唐西奇競爭。

Shai Gilgeous-Alexander Luka Doncic Nikola Jokic Victor Wembanyama Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／永遠不會主動離開公鹿 字母哥：「吹密」非我本性

在昨天老鷹隊宣布將當家球星楊恩（Trae Young）打包送往巫師隊後，聯盟其他幾位動向備受關注的球星動態也引發討論，其...

NBA／溜馬險勝黃蜂終結13連敗 主帥卡萊爾成史上第11位千勝教頭

歷經13連敗的苦苦等待，溜馬隊在今天與黃蜂隊之戰，靠著比賽最後11秒席亞康（Pascal Siakam）的關鍵上籃，以1...

NBA／換我早就掐教練！名人堂傳奇喊話別讓庫明加孤軍奮戰

隨著庫明加（Jonathan Kuminga）再次遭勇士排除在輪換陣容外，關於他的交易傳聞從未停歇，近日，名人堂球星「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）也加入討論，甚至以一句半開玩笑的狠話

NBA／詹寧斯稱聯盟最強5人都來自歐洲 網痛批沒常識

近年NBA越來越多非美國籍頂尖球星，前NBA球星詹寧斯（Brandon Jennings）在節目上提到，當今最強5人都是歐洲人，遭網友痛批沒常識。 詹寧斯在《Gil's Arena Show》節

NBA／遇前隊友開啟嘴砲！布魯克斯：說我醜？傑克森比我更醜

本季打出生涯年的「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks），昨日回到老東家主場作戰，全場繳出21分、7籃板、3助攻的表現，幫助太陽以117：98擊退灰熊。有趣的是，儘管身處不同陣營，布魯克斯仍不忘

NBA／愛德華生涯萬分達標 超越Kobe創史上最年輕後衛紀錄

近期拉出一波3連勝的灰狼隊，近兩場比賽將與騎士隊進行2連戰，首場比賽今天在騎士主場舉行，而灰狼靠著團隊4人得分超過20分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。