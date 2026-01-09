快訊

NBA／換我早就掐教練！「矮湯」喊話別讓庫明加孤軍奮戰

聯合新聞網／ 綜合報導
湯瑪斯表示如果自己是庫明加，可能早就在禁區裡掐教練了。 路透。
隨著庫明加Jonathan Kuminga）再次遭勇士排除在輪換陣容外，關於他的交易傳聞從未停歇，近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）也加入討論，甚至以一句半開玩笑的狠話，再度掀起話題熱度。

湯瑪斯在《Run It Back》節目中坦言，他相當佩服庫明加在角色不穩、上場時間起伏的情況下，始終保持專業態度，也完全沒有情緒失控。

「就我或是很多NBA球員來說，大概早就爆炸了，我可能早就在禁區裡掐教練，像史普利威爾（Latrell Sprewell）那樣。」

1997年，史普利威爾曾在訓練時掐住總教練卡勒西莫（P.J. Carlesimo）脖子並怒喊「我要殺了你」，也讓他遭到68場禁賽、最終被交易。

湯瑪斯接著指出，球員若有話想說就應該站出來，尤其是當他們覺得隊友受到不公平對待時，「當你有力量時，你得用它讓球隊變得更好。如果球員們不認同現況，那他們應該站出來支持庫明加。」

勇士陣中也確實有人公開力挺，格林Draymond Green）日前就在節目上稱讚庫明加，即使身陷交易傳聞仍保持投入與冷靜。

事實上，庫明加上次出場是在12月19日對陣太陽的比賽，僅打9分鐘拿下2分，如今因傷與輪換壓縮，也使庫明加交易呼聲持續升溫。

此外，庫明加要到1月16日才具備交易資格，目前包含國王在內的多支球隊據傳都有興趣。而在缺少他的情況下，勇士戰績為11勝9敗。

