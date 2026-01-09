NBA／愛德華生涯萬分達標 超越Kobe創史上最年輕後衛紀錄

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼一哥愛德華達成生涯萬分里程碑。 美聯社
近期拉出一波3連勝的灰狼隊，近兩場比賽將與騎士隊進行2連戰，首場比賽今天在騎士主場舉行，而灰狼靠著團隊4人得分超過20分的凶猛火力，最終以131：122擊敗騎士收下4連勝，而本場比賽攻下25分的灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards），也達成生涯萬分里程碑。

灰狼今天在主場迎戰騎士，雙方也上演一場激烈的飆分大戰，兩隊合計有6名球員得分在20分以上，其中以騎士米契爾（Donovan Mitchell）攻下30分最佳，而上半場騎士也在他領軍下以4分差距領先灰狼。

不過灰狼今天不僅一哥愛德華維持高檔演出，先發球員中包括藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得分皆在20分以上，多點開花的攻勢幫助灰狼在第三節拉出43：22的猛攻，一口氣擺脫騎士糾纏。

儘管第四節騎士一度靠著麥瑞爾（Sam Merrill）在比賽最後2分鐘的連續三分球命中，追到僅剩4分差距，但愛德華與麥克丹尼爾斯也挺身而出連拿7分幫助灰狼最終以9分差距收下4連勝。

灰狼今天以藍道攻下28分、11籃板表現最佳，麥克丹尼爾斯26分，愛德華則有25分、9助攻、7籃板，他在本場比賽中也達成生涯萬分里程碑，以24歲又157天超越布萊恩（Kobe Bryant）的24歲又194天，成為聯盟史上最年輕達成萬分里程碑的後衛，也是2020年選秀梯次中第一位達成此成就的球員，排名第二的則為本季大爆發的76人馬克西（Tyrese Maxey）的7216分。

