NBA／2017年來首見！異常高溫導致公牛主場濕滑 對熱火之戰被迫延期

原訂今天在芝加哥聯合中心登場的公牛熱火之戰，因場內地板濕滑不具比賽安全條件，聯盟宣布延期舉行。這場比賽在接近2小時的延宕後正式確定改期，公牛球團表示，已購票的球迷門票將可沿用至日後補賽日期。

這是自2017年以來，NBA例行賽首次因場地濕滑問題被迫改期。當年同樣是因地板狀況不佳，導致灰狼主場對拓荒者的比賽延期舉行。

據了解，距離原定當地時間晚間7點開賽前不久，場地上已可明顯看到積水，隨後狀況持續惡化。當晚芝加哥氣溫異常偏高，晚間8點仍達到攝氏13度，聯合中心館內濕度更接近60%，幾乎是正常賽事的兩倍。

由於場地下方設有供NHL芝加哥黑鷹使用的冰場，冰層邊緣開始融化，水氣不斷滲出，成為地板濕滑的主要原因之一。

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）表示，球員在賽前熱身一踏上場地就察覺異狀，雙方完成投籃熱身、國歌演奏與先發介紹後，聯盟才宣布延賽決定。

史波史特拉坦言，兩隊球員都在抱怨場地濕滑，教練團實地確認後也認為已不具比賽條件，「在我們邁阿密的訓練場，如果只是結露，通常15分鐘內能改善，但這裡是大型場館，我們對情況好轉並不樂觀。」

比賽原定開賽約25分鐘後，聯合中心場內播報員向球迷表示將持續更新狀況。延宕期間，雙方球員仍留在場上進行定點投籃與投籃小遊戲，同時工作人員不斷拖地清理水氣。

公牛側翼奧科羅（Isaac Okoro）甚至模仿吉祥物的方式，在中場背對籃框隨意拋投；不久後，公牛吉祥物也回敬一記中場投籃，讓熱火後衛赫洛（Tyler Herro）當場驚呼。

到晚間7點50分，兩隊球員已全數返回休息室，不少人對比賽能否進行搖頭以對。晚間8點左右，工作人員用拖把與毛巾清理出大量水分，甚至需要將水擰進水桶，場地狀況仍未改善。

熱火近期處於一波客場4連戰之旅，首戰不敵灰狼，後天他們將對戰溜馬之戰；至於公牛後天也要在主場迎戰獨行俠。

