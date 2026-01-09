NBA／溜馬險勝黃蜂終結13連敗 主帥卡萊爾成史上第11位千勝教頭

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溜馬主帥卡萊爾總算達成生涯第1000勝里程碑。圖截自X
歷經13連敗的苦苦等待，溜馬隊在今天與黃蜂隊之戰，靠著比賽最後11秒席亞康（Pascal Siakam）的關鍵上籃，以114：112險勝黃蜂，讓苦候多時的總教練卡萊爾（Rick Carlisle）總算迎來執教生涯第1000勝，成為聯盟史上第11位千勝教頭。

本季開打前生涯執教勝場數已經累積到993場的卡萊爾，在溜馬開季飽受傷病所苦的情況下，變得一勝難求，儘管在去年12月10日擊敗國王隊後，總算累積到達999勝，但在今天這一勝到來前，溜馬卻是苦吞一波13連敗，且其中有6場比賽輸分都是在10分內。

而今天作客黃蜂主場，溜馬還險些讓勝利從眼前溜走，前三節打完還3分落後的黃蜂，在比賽最後2分鐘靠著新秀克努佩爾（Kon Knueppel）與迪亞巴特（Moussa Diabate）的5罰4中超前比分，但溜馬關鍵時刻先是麥克康奈爾（T.J. McConnell）投進中距離跳投，席亞康更是在倒數11秒完成逆轉比數的上籃，最終溜馬才以2分差距險勝，為卡萊爾送上生涯執教第1000勝。

而卡萊爾也成為NBA史上第11位千勝教頭，在現役總教練中更是僅次於公鹿隊瑞佛斯（Doc Rivers）。球員個人表現部分，溜馬今天以席亞康拿下30分、14籃板最佳，替補上陣的麥克康奈爾則有23分、8助攻，黃蜂則以今天從板凳出發的小鮑爾（LaMelo Ball）33分、8助攻最佳，克努佩爾與布里吉斯（Miles Bridges）分別有18分和19分進帳。

