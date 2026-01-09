NBA／遇前隊友開啟嘴砲！布魯克斯：說我醜？傑克森比我更醜

本季打出生涯年的「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks），昨日回到老東家主場作戰，全場繳出21分、7籃板、3助攻的表現，幫助太陽以117：98擊退灰熊。有趣的是，儘管身處不同陣營，布魯克斯仍不忘用最熟悉的方式吸引眾人目光。

賽後談到與昔日隊友的互動，布魯克斯給出一如既往嘴砲又帶點搞笑的回答。

「我很想他們，會聊籃球、聊私生活那些……傑克森（Jaren Jackson Jr.）說我醜，但他比我還醜。」布魯克斯露出笑意說道。

這句吐槽也被完整拍下並在社群平台上瘋傳，讓兩人之間的拌嘴成為話題焦點。

布魯克斯於2017年選秀會以第45順位加入灰熊，曾協助球隊連三季殺進季後賽，是陣中關鍵的防守悍將。隨後布魯克斯被交易至火箭，去年夏天則作為涉及杜蘭特（Kevin Durant）的多隊交易包裹轉戰太陽，本季更打出生涯代表作。